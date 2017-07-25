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Дед Мороз, гарем в колонии и Ингерманландия

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© Фото: Михаил Киреев / Sputnik / Scanpix / LETA

Темы дня

На новый дворец Деда Мороза требуется 350 млн рублей.

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Итак, вторник! Начнем с новостей из Нижнего Тагила. В местной колонии пятнадцать заключенных объявили голодовку, требуя смены руководства учреждения и смягчения режима. Кроме того, один из голодающих (уроженец Средней Азии) просит пускать к нему по очереди нескольких жен, другой – разрешить ему разговаривать по телефону на иностранном языке. Ну и ряд других, не столь пикантных, льгот. Руководство колони отмечает, что с голодающими работают психологи, кроме того, они питаются продуктами из передач (хотя не ходят на завтраки, обеды и ужины).

В Великом Устюге построят новый дворец для деда Мороза. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что власти региона уже отправили запрос в Минкульт с просьбой выделить под это мероприятие 350 (!) млн рублей. По словам Кувшинникова, пропускная способность нынешнего терема волшебника – не более 6-6,5 тыс. человек в сутки, и ему уже пора строить новый дом. Возможно, он прав: судя по погоде, дедушка уже второй год подряд устраивает нам «зеленую зиму».

Легенда шок-рока Элис Купер нашел в завалах своей гастрольной атрибутики картину Энди Уорхола. Как сообщает менеджер исполнителя, шелкографию у Уорхола Купер приобрел в 1972 году в Нью-Йорке после того, как художник сходил на его концерт. Работа называется «Маленький электрический стул», и изображение совпадает с электрическим стулом, который Купер использовал на выступлениях. СМИ сообщают, что работа не подписана, поэтому едва ли ее удастся дорого продать. А вешать ее дома Купер поначалу отказался, но теперь подумывает об этом.

8 ноября 2019 года выйдет новый фильм «бондианы». Юбилейную 25-ю картину про британского шпиона будут снимать те же люди, которые делали «Координаты Скайфолл». О том, кто все-таки будет играть главную роль, ходят разные слухи, но есть мнение, что создателям удалось уговорить Дэниела Крэйга еще на один фильм. В любом случае, совсем скоро мы это узнаем.

Ну и не самая приятная новость: впервые с 2016 года евро стоит больше 70 рублей. Официальный курс ЦБ – чуть больше 69, но на бирже уже торгуют дороже. Эх.

Петербург. Во-первых, горожане видели актера Рэйфа Файнса гуляющим по городу под дождем. Вероятно, он снова работает над фильмом о Рудольфе Нурееве, и в соцсетях уже достаточно фотографий актера, с одухотворенным видом выходящего из Академии Вагановой, и даже Файнса, читающего сценарий в самолете.

21 июля Роскомнадзор заблокировал сайт движения «Свободная Ингрия». Напомним, сторонники Ингерманландии заявляют о необходимости автономной территории вокруг Петербурга с последующим правом самоопределения. А это, как мы знаем, опасное нынче словосочетание.

В городе обещают дождь. Опять. Тем не менее, хорошего вам дня!

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