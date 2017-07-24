Исполнителя роли Волан-де-Морта заметили на улицах Петербурга

Британский актер Рэйф Файнс, который наиболее известен российскому зрителю по роли Волан-де-Морта в эпопее о Гарри Поттере, снова приехал в Петербург. Так, в понедельник, 24 июля, его заметили выходящим из Академии балета имени Агриппины Вагановой.

В настоящий момент Файнс работает над фильмом о легендарном танцовщике Рудольфе Нурееве. Возможно, актер приехал в Петербург, чтобы больше узнать о русском балете, детстве и юности Нуреева.

Фото: grettaschneider / instafram.com

«Наша история – зарисовка о студенческой жизни Рудольфа в Ленинграде и неделях, проведенных им в Париже, в 1961 году, когда маленький мальчик из Уфы впервые понимает, что другой мир сходит по нему с ума. В этом фильме будут также показаны какие-то моменты из его детства», — рассказывал Файнс во время своего предыдущего приезда.

Ранее в марте 2017 года Файнс побывал на Ленфильме, а в июне посетил торжественный ужин директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, который состоялся в Фельдмаршальском зале Эрмитажа.