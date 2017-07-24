  • 25 Июль 2017
USD 25.07.2017 59.6572 +0.7247
USD ММВБ 04:17 59.95130  
EUR 25.07.2017 69.4708 +0.8085
EUR ММВБ 04:17 69.7290  
Нефть($) 24.07.2017 48.69 +1.52
Нефть(p) 24.07.2017 2904.71 +124.86

Исполнителя роли Волан-де-Морта заметили на улицах Петербурга

Автор:


© Фото: 365mag.ru

Темы дня

Британского актера Рэйфа Файнса увидели у Академии балета имени Агриппины Вагановой.

Британский актер Рэйф Файнс, который наиболее известен российскому зрителю по роли Волан-де-Морта в эпопее о Гарри Поттере, снова приехал в Петербург. Так, в понедельник, 24 июля, его заметили выходящим из Академии балета имени Агриппины Вагановой.

В настоящий момент Файнс работает над фильмом о легендарном танцовщике Рудольфе Нурееве. Возможно, актер приехал в Петербург, чтобы больше узнать о русском балете, детстве и юности Нуреева.

Фото: grettaschneider / instafram.com
 

«Наша история – зарисовка о студенческой жизни Рудольфа в Ленинграде и неделях, проведенных им в Париже, в 1961 году, когда маленький мальчик из Уфы впервые понимает, что другой мир сходит по нему с ума. В этом фильме будут также показаны какие-то моменты из его детства», — рассказывал Файнс во время своего предыдущего приезда.

Ранее в марте 2017 года Файнс побывал на Ленфильме, а в июне  посетил торжественный ужин директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, который состоялся в Фельдмаршальском зале Эрмитажа.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    День ВМФ в Петербурге 2017 - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

    Главный морской парад страны, открытые для посещения корабли, большой музыкальный праздник на Дворцовой площади, высадка на Финском заливе «Морских Дьяволов» - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как сориентироваться в гуще событий 30 июля.

    читать далее →

    Единение с природой: пять удобных кемпингов вблизи Петербурга

    Собрать рюкзак и сбежать из пыльного мегаполиса - «Санкт-Петербург.ру» предлагает несколько вариантов, где можно надышаться лесом, искупаться в озере и отвлечься от городской суеты.

    читать далее →

    «Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга

    Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте
    18.07.17
    Отдых в рассрочку: стоит ли брать кредит на отпуск?
    17.07.17
    Где купить участки в Ленинградской области?
    17.07.17
    Теплообменники Альфа Лаваль – передача тепла по максимуму!
    05.07.17
    Что следует учитывать, выбирая клининговую компанию

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm