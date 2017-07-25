Петербург 25 июля вновь накроют ливни и грозы

Во вторник, 25 июля, в Северной столице будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.

Днем вновь ожидаются кратковременные дожди, которые местами перерастут в ливни и грозы. Утром местами возможен слабый туман.

Ветер северный, северо-восточный ночью, днем 4-9 м/с, но при грозе ожидаются порывы. Температура воздуха днем прогнозируется от +19 до +21 градусов.

Атмосферное давление будет мало меняться.