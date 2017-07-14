  • 14 Июль 2017
USD 15.07.2017 59.8806 -0.3030
USD ММВБ 14:16 59.85530  
EUR 15.07.2017 68.3597 -0.4542
EUR ММВБ 14:16 68.1620  
Нефть($) 14.07.2017 48.83 +0.78
Нефть(p) 14.07.2017 2923.97 +32.15

Зайчатина для кошки и турецкие истории

Автор:


© Фото: primaryelection2016-presidentials.rhcloud.com

Темы дня

Минского журналиста обвиняют в том, что он отнял добычу у собственной кошки.

По теме

Пятница! Начнем ее с истории про белорусскую кошку, которая ловит зайцев. Белорусские власти провели обыск у минского журналиста Василия Семашко после того, как он опубликовал в соцсети фото своей кошки, поймавшей зайца. Сначала возмутилась редакция журнала «Охота и рыболовство», а потом и инспекция охраны животного и растительного мира. Надзорное ведомство возмутило не убийство кошкой кролика, а тот факт, что журналист отнял добычу у кошки (!). «Взяли с меня объяснение. Очень мне понравился вопрос, не учил ли я кошку охотиться на зайцев, - рассказал Семашко журналистам. - Были вопросы о том, что я делал с заячьим мясом, куда добычу девали (...). Инспекторы (...) сказали, что закон обязывает их проехать ко мне на дачу и проверить, нет ли у меня в холодильнике запасов зайчатины и не сушатся ли у меня в сарае заячьи шкурки».

Главная новость для всех, кто любит кататься на такси. В России и странах СНГ Uber и «Яндекс.Такси» объединяют усилия – сервисы создадут единую компанию-перевозчик. При этом приложения по-прежнему доступны и будут работать отдельно, ведь многие клиенты к ним уже привыкли. Работать новая структура будет под управлением «Яндекса». Отмечается, что теперь вы сможете, прилетев, например, в Лондон, заказать Uber через приложение «Яндекса». Повышения цен пока не ожидается, а работать все машины сервиса будут с навигатором от «Яндекса».

Тем временем в Турции. Местные правоохранители задержали российскую семью, которая по поддельным документам пыталась перейти границу с Сирией и, предположительно, вступить в ряды запрещенной в РФ террористический организации «Исламское государство». Светлану Уханову, Евгения Кочаари и двух дочерей Ухановой в возрасте одного года и шести лет задержали. Как сообщил бывший муж Ухановой Валерий, после развода с ним женщина вышла замуж за Евгения, сыграв свадьбу по мусульманскому обряду, и попросила Валерия дать разрешение на выезд своей дочери за границу – якобы на отдых в Турцию. Сейчас вся семья находится под стражей в депортационной тюрьме в Турции.

Читайте также: Афиша на уикенд 15-16 июля

Новости погоды. Из японского города Инуяма в префектуре Айти эвакуировали 74 тыс. жителей – там ливни и настоящий потоп. Кроме того, местные СМИ сообщают, что на острове Кюсю из-за проливных дождей жители ряда населенных пунктов оказались отрезаны от дорог. В районе большая угроза оползней. И, к слову о погоде, в Москве тоже обещают дожди и град. Будьте внимательны, если вдруг вы в Японии или в Москве. В Петербурге, предварительно, будет облачно, но без осадков.

В Петербурге мужчину увезли на скорой в реанимацию после укуса гадюки. Змея укусила 33-летнего петербуржца в Приморском районе, на Юнтоловском проспекте. Будьте внимательны и осторожны, и хороших вам выходных!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июле

    Традиционно в самый теплый месяц года Северную столицу заполнят фестивали. Все от классической до электронной музыки и джаза, День Достоевского, речной карнавал, оперный фестиваль на свежем воздухе и многое другое - «Санкт-Петербург.ру» помогает разобраться в насыщенной программе и ничего не упустить.

    читать далее →

    Пять контактных зоопарков Петербурга, где вас никто не укусит

    Тропические бабочки, страусы, козы и питоны – этих и других животных можно увидеть в интерактивных зверинцах Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых интересных из них.

    читать далее →

    «Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга

    Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Петербург для нищих: как жить и веселиться с пустым кошельком

    Несколько советов о том, где жить, что носить и как отдыхать в Петербурге, но не тратить на это много денег

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.07.17
    Что следует учитывать, выбирая клининговую компанию
    04.07.17
    Все рестораны, кафе и бары на одном сайте – сервис онлайн-бронирования столиков в ресторанах «ТоМесто»
    03.07.17
    Старинные российские монеты сегодня
    03.07.17
    Универсальность и другие преимущества декоративной штукатурки
    03.07.17
    Лазерная резка металла – разнообразие доступных деталей
    03.07.17
    Обзор интернет-магазина EuroMade
    03.07.17
    Петербургский стоматолог стала чемпионом России на Всероссийском конкурсе профмастерства
    26.06.17
    Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm