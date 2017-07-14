Зайчатина для кошки и турецкие истории

Пятница! Начнем ее с истории про белорусскую кошку, которая ловит зайцев. Белорусские власти провели обыск у минского журналиста Василия Семашко после того, как он опубликовал в соцсети фото своей кошки, поймавшей зайца. Сначала возмутилась редакция журнала «Охота и рыболовство», а потом и инспекция охраны животного и растительного мира. Надзорное ведомство возмутило не убийство кошкой кролика, а тот факт, что журналист отнял добычу у кошки (!). «Взяли с меня объяснение. Очень мне понравился вопрос, не учил ли я кошку охотиться на зайцев, - рассказал Семашко журналистам. - Были вопросы о том, что я делал с заячьим мясом, куда добычу девали (...). Инспекторы (...) сказали, что закон обязывает их проехать ко мне на дачу и проверить, нет ли у меня в холодильнике запасов зайчатины и не сушатся ли у меня в сарае заячьи шкурки».

Главная новость для всех, кто любит кататься на такси. В России и странах СНГ Uber и «Яндекс.Такси» объединяют усилия – сервисы создадут единую компанию-перевозчик. При этом приложения по-прежнему доступны и будут работать отдельно, ведь многие клиенты к ним уже привыкли. Работать новая структура будет под управлением «Яндекса». Отмечается, что теперь вы сможете, прилетев, например, в Лондон, заказать Uber через приложение «Яндекса». Повышения цен пока не ожидается, а работать все машины сервиса будут с навигатором от «Яндекса».

Тем временем в Турции. Местные правоохранители задержали российскую семью, которая по поддельным документам пыталась перейти границу с Сирией и, предположительно, вступить в ряды запрещенной в РФ террористический организации «Исламское государство». Светлану Уханову, Евгения Кочаари и двух дочерей Ухановой в возрасте одного года и шести лет задержали. Как сообщил бывший муж Ухановой Валерий, после развода с ним женщина вышла замуж за Евгения, сыграв свадьбу по мусульманскому обряду, и попросила Валерия дать разрешение на выезд своей дочери за границу – якобы на отдых в Турцию. Сейчас вся семья находится под стражей в депортационной тюрьме в Турции.

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Новости погоды. Из японского города Инуяма в префектуре Айти эвакуировали 74 тыс. жителей – там ливни и настоящий потоп. Кроме того, местные СМИ сообщают, что на острове Кюсю из-за проливных дождей жители ряда населенных пунктов оказались отрезаны от дорог. В районе большая угроза оползней. И, к слову о погоде, в Москве тоже обещают дожди и град. Будьте внимательны, если вдруг вы в Японии или в Москве. В Петербурге, предварительно, будет облачно, но без осадков.

В Петербурге мужчину увезли на скорой в реанимацию после укуса гадюки. Змея укусила 33-летнего петербуржца в Приморском районе, на Юнтоловском проспекте. Будьте внимательны и осторожны, и хороших вам выходных!