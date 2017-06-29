Куда сходить в Петербурге в июле

1 июля: День Достоевского

Зрителей ждут экскурсии, спектакли уличных театров и интеллектуальные викторины. Свои праздничные программы подготовили 19 учреждений культуры, в том числе музеи, библиотеки, выставочные залы и театры.

"В этом году произошли небольшие изменения в связи с тем, что в Петербурге проходит Кубок конфедераций. Из-за турнира запрещено перекрывать улицы, поэтому мы не смогли организовать праздник на традиционном месте в Кузнечном переулке. Поэтому ждем всех гостей на Пионерской площади около Театра юного зрителя", - рассказала директор музея Достоевского Наталья Ашимбаева.

Музей Достоевского подготовил уличный спектакль "Достоевский в цвете". "Это яркое театрализованное уличное зрелище с участием видных актеров нашего города. Люди многое узнают о старинной моде и о том, какое отражение она нашла в творчестве русских писателей. Все это будет иллюстрироваться цитатами из известных произведений", - также добавила Ашимбаева.

Со своей стороны руководитель Театра кукол Анна Викторова рассказала, что жители Петербурга в День Достоевского увидят кукольных персонажей. "Это будут фигуры важных для Петербурга старух. Куклы Пиковая дама, Алена Ивановна и Старуха Хармса ростом в 3,5 метра прогуляются по улицам города", - отметила Викторова.

Помимо спектаклей гости Дня Достоевского смогут отправиться на экскурсии по петербургским дворам, чтобы узнать, где находятся дома Раскольникова, процентщицы и Сони Мармеладовой. Кроме того, можно принять участие в квестах и викторинах и послушать лекции филологов о творчестве знаменитого писателя.

Мероприятия Дня Достоевского пройдут также в библиотеке им. Лермонтова, Центральной библиотеке им. Маяковского, Музее городской скульптуры, музее "Разночинный Петербург" и на других площадках.

Расписание Дня Достоевксого по этой ссылке

Где: по всему Петербургу

Когда: 1 июля с 11:00 до 19:00

Сколько: бесплатно

День Достоевского. Фото: vk.com/dostoevskyday

7-9 июля: фестиваль Stereoleto

Традиционный фестиваль, за 15 лет ставший настоящей визитной карточкой Петербурга. Стартом для Stereoleto послужит проект «Симфоническое Кино», посвященный Виктору Цою. Песни легенды русского рока представит в ЦПКиО им. Кирова симфонический оркестр при участии гитариста Юрия Каспаряна.

В число участников Stereoleto 2017 входят британские электронщики U.N.K.L.E., украинские рэп-звёзды «Грибы», французский фанат винтажных синтезаторов General Elektriks, гости из Финляндии Jaakko Eino Kalevi и K-X-P, датчане Sekuola, российские герои инди-сцены ГШ / Glintshake и «Буерак», коллектив из Тель-Авива Lucille Crew, участники которого создают микс из хип-хопа, фанка и соула.

На четырех сценах выступят более четырех десятков артистов. Гостей фестиваля ждет множество развлечений на открытом воздухе, игровая детская зона, а также представительный фудкорт при участии лучших петербургских заведений.

Расписание Stereoleto по этой ссылке

Где: Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова, Елагин остров

Когда: 7, 8 и 9 июля с 15:00 до 23:00

Сколько: от 1800 рублей, 16+

8 июля: речной карнавал

Карнавал будет проходить в водном пространстве рек и каналов Адмиралтейского и Центрального районов. Его маршрут начнется с церемонии открытия у Марсового поля между Первым и Вторым Садовыми мостами. Далее он пройдет по реке Фонтанке, через Крюков канал войдет в Мойку и закончится выходом из Зимней канавки в Неву.

Ограничений по движению судоходства не будет за исключением церемонии открытия, которая займет 20 минут «представления» участников конкурса. Программа на главной площадке начнется с торжественной церемонии открытия карнавала.

После официальной части состоятся конкурсные выступления участников карнавала. Тема этого года «Морской район Морской Столицы», которую было предложено раскрыть через несколько подтем на выбор администраций: через музыку из советских кинолент, морскую или речную диско-музыку, морские или речные легенды и мифы Петербурга, морские столицы мира, а также проявить себя на свободную тему.

Где: центр Петербурга

Когда: 8 июля

Сколько: бесплатно

8-9 июля: фестиваль «Фонтанка SUP-2017»

Участвуют профессиональные спортсмены и любители старше 14 лет. Посмотреть на соревнование с набережных могут все желающие. Главной площадкой первого дня фестиваля станет река Фонтанка. Участники-любители пройдут по Крюкову каналу, Фонтанке, Неве и Лебяжьей канавке.

На этом пути они проплывут под Измайловским, Обуховским, Горсткиным, Семеновским, Лештуковым мостами, под мостом Ломоносова, Аничковым мостом, мостом Белинского и Пантелеймоновским мостом. Общая длина дистанции составит десять километров.

Профессионалы примут участие в первом этапе Кубка России по сапсерфингу и преодолеют три круга по маршруту: канал Грибоедова – река Фонтанка – Крюков канал. Путь проходит под Могилевским, Аларчиным, Коломенским и Мало-Калинскиным мостами.

На следующий день, 9 июля, действо перенесется на пляж Петропавловки. Тут устроят веселые соревнования, занятия йогой на берегу, модный показ и состязания на тему «Девушка с веслом». Профессиональные сапсерферы расскажут публике о хитростях управления доской.

Расписание «Фонтанка SUP» по этой ссылке

Где: центр Петербурга

Когда: 8 и 9 июля

Сколько: бесплатно

«Фонтанка SUP». Фото: vk.com/fontankasup2017

8 июля: «Битва на Неве» в Петропавловской крепости

Здесь соберутся участники клубов исторической реконструкции со всей России и из-за рубежа. Гостей «Битвы» ждут мечи, доспехи, конные турниры, женские бои, массовые битвы витязей, ярмарка и многое другое. Тех, кто готов погрузиться в историю лишь заочно, ждут познавательные лекции.

Особое внимание будет уделено юным гостям «Битвы»: для них организаторы задумали несколько зон для активного отдыха и творчества, не обойдется без знакомства с ожившими героями древних баллад, атмосферных фотосессий и покатушек на деревянном коне Буцефале. Поклонников ремесел приглашают на мастер-классы кузнецы, гончары и мастера плетения из бересты.

Где: Петропавловская крепость

Когда: 8 и 9 июля с 14:00 до 23:00

Сколько: бесплатно

8 июля: фестиваль «Ночь музыки в Гатчине 2017»

Живописные природные декорации в сочетании с шедеврами классической и эстрадной музыки разных эпох - программа удивительного музыкального марафона напротив Большого Гатчинского дворца. На одну ночь воды Белого озера превратятся в естественную сцену, а берега - в зрительный зал.

В рамках фествиаля Симфонический оркестр Михайловского театра вместе с французским пианистом Рамзи Ясса исполнит знаменитые произведения Чайковского, Бетховена, Бизе и Равеля.После часа ночи перед публикой предстанут Симфонический оркестр Петербурга и Сводный молодежный хор Петербурга.

Гости услышат фрагменты из «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина вместе с бас-баритоном из США Кевином Шотом, а также попурри «Мелодии Страны Советов».

Подробнее о фестивале «Ночь музыки в Гатчине» по этой ссылке

Где: Музей-заповедник «Гатчина»

Когда: 8 июля с 22:30 до 03:00

Сколько: бесплатно

12-22 июля: международный фестиваль «Опера - всем»

Спектакли большого летнего фестиваля состоятся не в театральных стенах, а в естественных декорациях - на открытых площадках перед дворцами и другими памятниками города и пригородов.Открытие фестиваля традиционно состоится в День святых Апостолов Петра на Заячьем острове - там, где начиналась Северная столица. На Соборной площади Петропавловской крепости прозвучит опера «Руслан и Людмила» Михаила Ивановича Глинки. Начало в 19:00.

Опера «Риголетто» прозвучит 15 июля. Впервые в истории фестиваля оперу исполнят на улице зодчего Росси. Архитектурный ансамбль, созданный итальянцем, станет декорациями к опере другого великого итальянца - Джузеппе Верди. Начало в 17:00.

На Елагином острове 19 июля исполнят оперу «Вольный стрелок» Карла Марии фон Вебера. Сказочный романтизм оперы, поэтизирующей природу, великолепно впишется в естественные декорации парка и Елагиноостровского дворца. Начало в 19:00.

Завершится фестиваль 22 июля в Царском селе. На Парадном плацу Екатерининского дворца прозвучит опера Жоржа Бизе «Кармен» - одно из самых популярных оперных произведений в мире. Начало в 17:00.

Подробнее о фестивале «Опера - всем» по этой ссылке

Где: по всему Петербургу

Когда: 12-22 июля

Сколько: бесплатно

«Опера - всем». Фото: culturalforum.ru

13 июля: концерт Depeche Mode

В Петербург музыканты приедут в рамках мирового тура Global Spirit Tour и пройдет в СКК «Петербургский». График гастролей рассчитан почти на год: он стартовал 5 мая 2017 года в Швеции, Стокгольме, а завершится 27 марта 2018 года в Бразилии, Сан-Паулу. В европейской части тура коллектив выступит для 1,5 млн фанатов в 32 городах 21 страны. В России только два города примут звезд первой величины - это Петербург и Москва.

В преддверии тура, 17 марта, Depeche Mode выпустили новый, 14-й по счету, альбом Spirit, песни из которого и станут основой сет-листа для грядущих концертов. Свежий хит Where's the Revolution, выпущенный всего месяц назад, стремительно набирает популярность: на YouTube у клипа уже почти шесть млн просмотров.

«Продав более ста млн записей и сыграв для более чем 30 млн фанатов во всем мире, группа Depeche Mode вполне удовлетворена. Бесчисленное множество артистов ссылаются на нас как на источник вдохновения, а критики описывают наш «все еще пылающий след» и упоминают о возрастающей значимости группы с течением лет. Global Spirit Tour призван продолжить историю музыкальных открытий и успех группы в глазах критиков и поклонников», - сказал вокалист группы Дэйв Гаан на выступлении в Милане.

Где: СКК «Петербургский» - проспект Юрия Гагарина, 8

Когда: 13 июля в 19:30

Сколько: от 3500 рублей, 6+

14-16 июля: фестиваль «Петроджаз-2017»

На три июльских дня Площадь Островского в Петербурге превратится в площадку для музыкантов из разных стран. К петербургским джазменам присоединятся зарубежные коллеги, чтобы предложить публике насыщенное музыкальное меню от диксиленда до фанка. По традиции в число развлечений фестиваля «Петроджаз» войдут фудкорт, торговая зона, детские площадки, выступления танцевальных коллективов, мастер-классы и конкурсы.

Где: Площадь Островского

Когда: 14, 15 и 16 июля с 14:00 до 23:00

Сколько: бесплатно, 12+

22-23 июля: «Фестиваль воды»

Познавательные и развлекательные программы для детей и взрослых ждут гостей «Ленэкспо» в предпоследние выходные июля. На берегу Финского залива гости встретятся с известными экологами и представителями профильных общественных объединений. Здесь можно будет узнать, где найти качественную воду, как сделать ее чистой в домашних условиях и какие фильтры могут превратить жидкость из-под крана в почти что ключевую воду.

Кроме познавательной части фестиваля будет и богатая развлекательная программа. Естественно, с большим количеством водных аттракционов, пенными забавами и морскими состязаниями. Рядом с зонами отдыха поставят оригинальные фонтаны, детям устроят шоу мыльных пузырей, а в кинотеатре под открытым небом покажут научные и художественные фильмы, посвященные одному из главных источников жизни.Кроме того, на сцену выйдут популярные российские артисты.

Для тех, кому воды покажется недостаточно для полного счастья, и захочется чего-нибудь питательного, на берегу развернут большой гастрономический фестиваль, главным героем которого станет суп. Свои кулинарные произведения представят молодые профессионалы, мастера уличной еды.

Подробнее о «Фестивале воды» по этой ссылке

Где: Выставочный комплекс «Ленэкспо» - Большой просп. В.О., 103

Когда: 22 июля с 12:00 до 22:00 и 23 июля с 14:00 до 23:00

Сколько: до 200 рублей

Present Perfect. Фото: vk.com/presentperfectfestival

28-30 июля: музыкальный фестиваль Present Perfect

Фестиваль электронной музыки и современного искусства состоится в третий раз и займет важные городские площадки с обширной параллельной программой. Фестиваль откроет вечерний электронный концерт, он состоится в пятницу, 28 июля.

На вечернем концерте-открытии фестиваля выступят лондонский саунд-продюсер Actress, только что выпустивший идеальный альбом на Ninja Tune, пионеры индастриал-музыки из Шеффилда - трио Clock DVA, а также культовый проект одного из основоположников электро Джеральда Дональда – Dopplereffekt. Последние два акта заявлены как аудиовизуальные перформансы Программу концерта откроет live выступление петербургского артиста Flaty.

Помимо концерта, в программе трех дней фестиваля Present Perfect будут и другие знаменитые музыканты, а также заявлен обширный образовательный блок с представителями музыкальной индустрии из Европы и США, серия pre-party ивентов, главное 20-ти часовое событие в Музее стрит арта, где 29 июля выступят более 40 музыкантов со всего мира и заключительная воскресная вечеринка.

Полная программа фестиваля Present Perfect по этой ссылке

Где: Сразу несколько площадок Петербурга

Когда: 28, 29 и 30 июля

Сколько: 2000 рублей

29 июля: фестиваль «Усадьба Jazz»

За те шесть лет, что фестиваль проходит в Северной столице, здесь выступило множество ярких музыкантов со всего мира: от кубинского маэстро Chucho Valdez до американских суперзвезд нового джаза Snarky Puppy. В этом году посетителей вновь ожидает разнообразная и насыщенная программа.

На сцене "Партер" выступит лауреат премии "Грэмми" этого года в номинации "лучший инструментальный джазовый альбом" гитарист John Scofield. Еще одним участником Усадьбы Jazz в этом году станет легендарная группа "Аукцыон" давно вошедшая в историю русской музыки.

Также на сцене "Партер" выступит ВИА "Пролетарское танго"– петербургский ансамбль, с безупречным вкусом переигрывающий шлягеры советской эстрады – "А снег идет" и "Ленинградские мосты", "Московские окна" и "Шаланды, полные кефали".

Вторая сцена Усадьбы Jazz в этом году называется Jazz & World, и посвящена самой яркой и интригующей музыке из разных стран мира. Московская группа ⅞ Band играет музыку, свободную от стилистических рамок: в ней можно услышать отголоски средиземноморского и восточного фолка, народных песен Болгарии и Армении – но все это авторский материал.

Группа Zventa Sventana и замечательная певица Тина Кузнецова известны тем, что мастерски объединяют русские фольклорные мотивы с джазом и электроникой – выступление на Усадьбе Jazz будет первым после долгой паузы в работе коллектива. Двое из пяти участников франко-гвинейской группы Ba Cissoko играют на коре – западноафриканской разновидности арфы. Правда, в их руках этот экзотический инструмент не уступает по драйву электрогитаре, недаром они говорят, что в их творчестве world music встречается с Джими Хендриксом.

В свою очередь, бразильская певица Ju Moraes, вышедшая в финал шоу "Голос" этой страны, исполняет солнечную и беззаботную самбу – музыку, которую в северных широтах следует прописывать вместо лекарства. Сотрудничество с такими корифеями бразильской музыки как Caetano Veloso, выступления на многочисленных карнавалах, контракт с мейджором Universal – все к тому, что вслед за Бразилией певица готова покорять международную аудиторию.

Не оставляйте детей дома: на Усадьбе Jazz для них будет множество развлечений, а на сцене Jazz Club будет представлена программа с выступлением наиболее талантливых учеников музыкальной школы J&M School. Вечером на этой же сцене появятся резиденты известного бара The Hat – они выступят с музыкальным посвящением Новому Орлеану. Помимо музыки вас как всегда ждет масса развлечений на любой вкус: игры и квесты, спортивные состязания и арт-объекты и многое другое, а дети до семи лет традиционно могут пройти бесплатно.

Полная программа фестиваля «Усадьба Jazz» по этой ссылке

Где: Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова, Елагин остров

Когда: 29 июля с 14:00 до 23:00

Сколько: от 1800 рублей

«Усадьба Jazz». Фото: vk.com/usadba.jazz.petersburg