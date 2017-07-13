«Яндекс.Такси» и Uber решили объединиться

«Яндекс.Такси» и Uber приняли решение об объединении своих сервисов в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане, сообщил генеральный директор российского сервиса Тигран Худавердян, который возглавит объединенную компанию.

После того, как это произойдет, для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения — «Яндекс.Такси» и Uber. При это водители будут объединены в единую платформу,. Это позволит им в одном приложении получать заказы как от «Яндекс.Такси», так и от Uber.

Контрольные 59,3% акцией новой компании получит «Яндекс», еще 36,6% будет у Uber, остальные 4,1 % будут принадлежать сотрудникам двух компаний. Объединенная компания оценивается в 3,725 миллиарда долларов.

После известия об объединении акции «Яндекса» на Московской бирже достигли исторического максимума.