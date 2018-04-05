Юлия Скрипаль сделала первое заявление после отравления

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия сделала первое заявление после того, как пришла в себя после отравления. Сообщение женщины опубликовала пресс-служба британской полиции.

«Я рада сообщить, что мое состояние улучшается с каждым днем. Благодарю всех, кто прислал мне сообщения с пожеланиями скорейшего выздоровления», – говорится в сообщении.

Скрипаль попросила окружающих уважать частную жизнь ее семьи в период восстановления и подчеркнула, что весь этот инцидент с отравлением сбивает с толку.

Экс-разведчик и его дочь Юлия были отравлены в Великобритании 4 марта, их нашли в бессознательном состоянии на скамейке торгового центра города Солсбери. Лондон возложил ответственность за атаку на Россию и выслал 23 российских дипломатов домой. Россия ответила симметрично. Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что отравление Скрипалей санкционировал лично президент Владимир Путин.

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В понедельник, 26 марта, США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля. В ответ Россия объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона, закрыв американское консульство в Петербурге и выслав из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге.

В четверг, 5 апреля, спецслужбы Великобритании заявили, что с большой степенью вероятности установили местонахождение лаборатории, изготовившей нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили Скрипалей. По данным Лондона, она расположена на территории России, однако ее точное местонахождение не уточняется.

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