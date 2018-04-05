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Британские спецслужбы нашли лабораторию по производству яда, которым отравили Скрипаля

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© Фото: Алекс Макнотон / РИА «Новости»

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Источники из разведки сообщили, что «Новичок» изготовили в России, но не назвали точное место.

Спецслужбы Великобритании заявили, что с большой степенью вероятности установили местонахождение лаборатории, изготовившей нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Она расположена на территории России, сообщило издание The Times со ссылкой на источники в силовых структурах.

Точное расположение лаборатории не уточняется. Установить место, где разработали яд, получилась с помощью научного анализа и разведданных. Британские власти получили информацию на четвертый день после инцидента.

В спецслужбах заявили, что стопроцентной уверенности в точном расположении нет. Источники подчеркнули, что Россия могла проводить испытания «Новичка», чтобы проверить пригодность яда для заказных убийств.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что британское издание своей публикацией намеренно «будоражит общественность». По его мнению, это возможность для властей государства «сохранить лицо» перед союзниками, которых Лондон убеждал в российском происхождении вещества.

Оленченко отметил, что несколько дней назад глава лаборатории «Портон-Даун» заявил, что ученые не определили причастность России к разработке яда.

«Если СМИ могут ссылаться на какие-то неведомые источники, интриговать, то руководитель лаборатории должен полагаться на эксперименты и факты. Сам себя он не опровергал, правительственные органы Великобритании также ничего не опровергали», – передает RT слова специалиста.

В четверг, 4 апреля, МИД Великобритании удалил из своего Twitter-аккаунта сообщение, в котором утверждалось, что в «Портон-Дауне» установили связь между веществом и Россией. В министерстве заявили, что содержание поста не соответствовало словам посла страны в РФ Лори Бристоу.

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Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в Великобритании 4 марта. Девушка пришла в себя только к концу месяца, ее отец до сих пор находится в коме.

Сразу после инцидента Лондон возложил ответственность за проишествие на Россию, а глава МИД страны Борис Джонсон заявил, что отравление было совершено по указу президента РФ Владимира Путина.

В качестве санкционной меры Великобритания выслала на родину 23 российских дипломата. Москва ответила симметричными действиями.

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