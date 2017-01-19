Картина дня: митинг в защиту Исаакия, "Зенит-арена" и депо "Южное"

За прошедшие сутки, по версии "Монитора", самой обсуждаемой новостью стало Смольный запретил митинг в защиту Исаакиевского собора 28 января.

Смольный запретил митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ, который был запланирован на Марсовом поле 28 января. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на депутата Максима резника.

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Заявка на митинг была подана в понедельник, 16 января, четырьмя депутатами петербургского Законодательного собрания. В итоге, комитет по законности и правопорядку отказал парламентариям из-за другой заявки на митинг в это же время, якобы поданной раньше.

На 28 января на Марсовом поле заявили акцию представители Национального освободительного движения (НОД) в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ. Также планирует выйти на митинг "за РПЦ" компания ПАО "Городские Инновационные Технологии".

"От акции мы отказываться не собираемся, а воспользуемся возможностью провести мероприятие в режиме гайд-парка, как это проходило в по мосту Кадырову и памяти Немцова. Отказать нам в этом случае не могут, максимум, чем мы рискуем, как организаторы, заплатить штраф за превышение численности", – цитирует издание Резника.

По его словам, гражданская акция будет носить название "Вставай на защиту Исаакия", уже завтра, 19 января, депутаты проинформируют о ней Смольный.

"Борьба" за Исаакиевский собор, которую ведет РПЦ с 2015 года, получила новый виток после того, как 10 января 2017-го губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что собор будет передан Русской православной церкви.

"Друзья, сегодня на заседании ЗакСа было в очередной раз сказано, что передача Исаакия РПЦ – это выполнение требований федерального закона, и иначе поступить губернатор не мог. Это не так. Мог. Имел право. И поступил иначе в 2015 году, когда отказал в передаче собора. Хватит тиражировать этот миф", - написал сегодня, 18 января, на своей странице в Facebook депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Второй популярной новостью, по версии "Монитора", стало заявление Мутко о том, что адаптация "Зенит-арены" к ЧМ-2018 потребует еще 2 млрд рублей.

Адаптация "Зенит-арены" к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году, потребует еще полтора-два млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС), председатель оргкомитета ЧМ-2018 Виталий Мутко.

"Вопрос адаптации к параметрам ФИФА. Все периметры безопасности должны быть достроены. Все вместе будут доводить стадион до конца. Для чемпионата мира нужно еще 1,5-2 млрд рублей. Для чемпионата Европы ничего не нужно будет адаптировать, стадион будет готов. "Зенит" уже определился по сумме, которую выделит. Но не буду ее называть", - сказал Мутко.

Вице-премьер РФ приехал сегодня утром, 19 января, на Крестовский остров для запуска брендированного состава метро к Кубку конфедераций, и его спросили про подготовку "Зенит-арены" к ЧМ-2018.

"Нужны дополнительные периметры безопасности, въездные зоны для автомобилей и автобусов, на время ЧМ мы должны построить павильоны спонсоров, технические павильоны. Это тоже требует ресурсов. Еще расширить зону прессы, wi-fi подключить. Не менее тридцати камер будет на стадионе, чтобы сделать картинку. Также требования к обслуживанию категорий VIP. Различная мебель, кухонное оборудование. Это все то, что в общестроительный проект не входит", - пояснил Виталий Мутко.

По словам Мутко, финансирование будет совместным – ФИФА, правительством России и Смольным, также в инфраструктуру вложится ФК "Зенит". которому передадут стадион в управление и эксплуатацию.

В конце декабря стало известно, что комитет по строительству Петербурга продлил основной контракт с "Метростроем" до 31 марта 2017 года, так как подрядчик не успел сдать работы на 4,8 млрд рублей.

При этом "Метрострой" уже официальной объявил об окончании строительства "Зенит-арены" - 26 декабря. Через три дня Ростехнадзор выдал стадиону заключение о соответствии, однако окончательные работы завершатся лишь к 1 мая.

"Зенит-арена" строится с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, а сейчас общая стоимость строительства стадиона превышает 42 млрд рублей. По неофициальным данным, речь идет даже о 48 млрд рублей.

Первый матч на "Зенит-арене", которая станет вторым стадионом в стране по размерам после "Лужников", планируется провести 23 апреля - "Зенит" в матче 24-го тура чемпионата России сыграет с екатеринбургским "Уралом".

Третьей популярной новостью, по версии "Монитора", стало сообщение о том, что Смольный планирует достроить депо "Южное" за 5,5 млрд рублей.

Смольный планирует достроить депо "Южное" за 5,5 млрд рублей. Конкурс на доведение до конца строительства депо появился в плане закупок Дирекции транспортного строительства. Он должен быть объявлен до конца января, сообщается на сайте госзакупок.

Полное наименование работ звучит так: "Строительство второй очереди Фрунзенского радиуса от ст. "Международная" до ст. "Южная" (Шушары). Электродепо "Южное", включая проектирование (стадия РД). Завершение работ для нужд Санкт-Петербурга".

Срок осуществления закупки рассчитан до 1 августа 2018 года. Объем планируемых платежей составляет 5,47 млрд рублей. В текущем году расходы должны составить 3,65 млрд рублей, в 2018 году - 1,82 млрд рублей.

В середине декабря правительство Петербурга в одностороннем порядке расторгло госконтракт с АО «Корпорация «Трансстрой» на строительство электродепо "Южное".

Среди причин расторжения контракта - отставание от сроков строительства инженерных сетей, административно-бытового корпуса, топливозаправочного пункта. Компания не успела до ноября накрыть кровлей и пустить отопление в двух отстойно-ремонтных корпусах и столовой.

"Трансстрою" также вменяется некачественное выполнение работ. Сумма непогашенного аванса со стороны "Трансстроя" составляет 359 млн рублей.

Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин заявил, что разрыв контракта с "Трансстроем" не повлияет на запуск станций "Проспект Славы", "Дунайская" и "Южная", которые являются частью Фрунзенского радиуса. Электродепо "Южное" планируют ввести в эксплуатацию в январе 2018 года.

Самыми оперативными за сутки стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ЗакС.ру".