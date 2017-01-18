Смольный запретил митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ 28 января

Смольный запретил митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ, который был запланирован на Марсовом поле 28 января. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на депутата Максима резника.

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Заявка на митинг была подана в понедельник, 16 января, четырьмя депутатами петербургского Законодательного собрания. В итоге, комитет по законности и правопорядку отказал парламентариям из-за другой заявки на митинг в это же время, якобы поданной раньше.

На 28 января на Марсовом поле заявили акцию представители Национального освободительного движения (НОД) в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ. Также планирует выйти на митинг "за РПЦ" компания ПАО "Городские Инновационные Технологии".

"От акции мы отказываться не собираемся, а воспользуемся возможностью провести мероприятие в режиме гайд парка, как это проходило в по мосту Кадырову и памяти Немцова. Отказать нам в этом случае не могут, максимум, чем мы рискуем, как организаторы, заплатить штраф за превышение численности", – цитирует издание Резника.

По его словам, гражданская акция будет носить название "Вставай на защиту Исаакия", уже завтра, 19 января, депутаты проинформируют о ней Смольный.

"Борьба" за Исаакиевский собор, которую ведет РПЦ с 2015 года, получила новый виток после того, как 10 января 2017-го губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что собор будет передан Русской православной церкви.

"Друзья, сегодня на заседании ЗакСа было в очередной раз сказано, что передача Исаакия РПЦ – это выполнение требований федерального закона, и иначе поступить губернатор не мог. Это не так. Мог. Имел право. И поступил иначе в 2015 году, когда отказал в передаче собора. Хватит тиражировать этот миф", - написал сегодня, 18 января, на своей странице в Facebook депутат ЗакСа Борис Вишневский.