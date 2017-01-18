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Смольный запретил митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ 28 января

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Акция протеста 13 января
© Фото: Анна Французова / страница на Facebook

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Мероприятие все равно будет проведено - в в режиме гайд парка.

Смольный запретил митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ, который был запланирован на Марсовом поле 28 января. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на депутата Максима резника.

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Заявка на митинг была подана в понедельник, 16 января, четырьмя депутатами петербургского Законодательного собрания. В итоге, комитет по законности и правопорядку отказал парламентариям из-за другой заявки на митинг в это же время, якобы поданной раньше.

На 28 января на Марсовом поле заявили акцию представители Национального освободительного движения (НОД) в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ. Также планирует выйти на митинг "за РПЦ" компания ПАО "Городские Инновационные Технологии".

"От акции мы отказываться не собираемся, а воспользуемся возможностью провести мероприятие в режиме гайд парка, как это проходило в по мосту Кадырову и памяти Немцова. Отказать нам в этом случае не могут, максимум, чем мы рискуем, как организаторы, заплатить штраф за превышение численности", – цитирует издание Резника.

По его словам, гражданская акция будет носить название "Вставай на защиту Исаакия", уже завтра, 19 января, депутаты проинформируют о ней Смольный.

"Борьба" за Исаакиевский собор, которую ведет РПЦ с 2015 года, получила новый виток после того, как 10 января 2017-го губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что собор будет передан Русской православной церкви.

"Друзья, сегодня на заседании ЗакСа было в очередной раз сказано, что передача Исаакия РПЦ – это выполнение требований федерального закона, и иначе поступить губернатор не мог.  Это не так. Мог. Имел право. И поступил иначе в 2015 году, когда отказал в передаче собора. Хватит тиражировать этот миф", - написал сегодня, 18 января, на своей странице в Facebook депутат ЗакСа Борис Вишневский.

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