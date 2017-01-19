Мутко: Адаптация "Зенит-арены" к ЧМ-2018 потребует еще 2 млрд рублей

Адаптация "Зенит-арены" к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году, потребует еще полтора-два млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС), председатель оргкомитета ЧМ-2018 Виталий Мутко.

"Вопрос адаптации к параметрам ФИФА. Все периметры безопасности должны быть достроены. Все вместе будут доводить стадион до конца. Для чемпионата мира нужно еще 1,5-2 млрд рублей. Для чемпионата Европы ничего не нужно будет адаптировать, стадион будет готов. "Зенит" уже определился по сумме, которую выделит. Но не буду ее называть", - сказал Мутко.

Вице-премьер РФ приехал сегодня утром, 19 января, на Крестовский остров для запуска брендированного состава метро к Кубку конфедераций, и его спросили про подготовку "Зенит-арены" к ЧМ-2018.

"Нужны дополнительные периметры безопасности, въездные зоны для автомобилей и автобусов, на время ЧМ мы должны построить павильоны спонсоров, технические павильоны. Это тоже требует ресурсов. Еще расширить зону прессы, wi-fi подключить. Не менее тридцати камер будет на стадионе, чтобы сделать картинку. Также требования к обслуживанию категорий VIP. Различная мебель, кухонное оборудование. Это все то, что в общестроительный проект не входит", - пояснил Виталий Мутко.

По словам Мутко, финансирование будет совместным – ФИФА, правительством России и Смольным, также в инфраструктуру вложится ФК "Зенит". которому передадут стадион в управление и эксплуатацию.

В конце декабря стало известно, что комитет по строительству Петербурга продлил основной контракт с "Метростроем" до 31 марта 2017 года, так как подрядчик не успел сдать работы на 4,8 млрд рублей.

При этом "Метрострой" уже официальной объявил об окончании строительства "Зенит-арены" - 26 декабря. Через три дня Ростехнадзор выдал стадиону заключение о соответствии, однако окончательные работы завершатся лишь к 1 мая.

"Зенит-арена" строится с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, а сейчас общая стоимость строительства стадиона превышает 42 млрд рублей. По неофициальным данным, речь идет даже о 48 млрд рублей.

Первый матч на "Зенит-арене", которая станет вторым стадионом в стране по размерам после "Лужников", планируется провести 23 апреля - "Зенит" в матче 24-го тура чемпионата России сыграет с екатеринбургским "Уралом".