Албин: Все работы на "Зенит-арене" завершатся к 1 мая

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал, что все работы на "Зенит-арене" завершатся лишь к 1 мая 2017 года. По его словам, график очень жесткий, так как необходимо успеть к Кубку конфедераций.

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"Мы должны все работы закончить к 1 мая. Это внутренняя дата", – сказал Албин, отвечая на вопрос о сроках завершения всех работ по строительству стадиона и обустройству зоны доступа и периметра безопасности.

Контракт на эти работы стоимостью 950 млн рублей был заключен с генподрядчиком "Метрострой" 20 декабря текущего года. Кроме того, 23 декабря были продлены до 31 марта два действующих контракта на 7,7 млрд рублей.

"В феврале, я предполагаю, будут тестовые мероприятия культурного свойства. Приоткрою завесу - мы прорабатываем сегодня проведение мотошоу, фестиваля раритетных автомобилей и лазерное шоу", - добавил Албин.

При этом ранее Албин рассказал, что первая официальная игра на новом стадионе должна состоятся 23 апреля, предположительно "Зенит" сыграет с "Тереком". Каким образом пройдет матч на недостроенном стадионе, не уточняется.

Стадион на Крестовском острове начали строить в 2007 году, с тех пор его цена выросла с 6,7 до 42 млрд рублей. Первый матч Кубка Конфедераций на "Зенит-арене" запланирован 17 июня 2017 года, сборная России сыграет со сборной Новой Зеландии.