Метрострой: Строительство «Зенит-арены» официально завершено

Генеральный подрядчик «Зенит-арены» заявил, что строительство стадиона «Зенит-арены». Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-секретаря компании «Метрострой» Екатерину Гигиняк.

«Строительные работы закончены. Документы будут подписаны сегодня, ориентировочно в середине дня. Речь идет о подписании документа между Ростехнадзором и заказчиком. Но есть и другая процедура – подписание документов о выполнении между нами и заказчиком. Этот процесс может растянуться во времени: бумажки возим грузовиками», - завяила она.

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Ключевой листок, между Ростехнадзором и Смольным, обещают точно подписать сегодня. Но делать из этого церемонию не собираются. По словам Гигиняк, «это бумажка, которая ездит из кабинета в кабинет, ее подписывает множество людей». Соответственно, ставить росчерки публично не станут, а многострадальный стадион сдадут за закрытыми дверями.

«Обсуждаем, думаем, когда можно будет пустить на стадион прессу. Видимо, на этой неделе. Но сегодня-завтра смысла нет: беготня с бумагами. Пока этот процесс идет, не стоит ему мешать», - резюмировали в «Метрострое».

Ранее в Смольном сообщали, что сдачу «Зенит-арены» перенесли на неопределенный срок. По всей видимости, имелось ввиду то, что стадион на Крестовском острове пока что не посетят ни официальные лица, ни представители СМИ.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин анонсировал, что торжественное открытие «Зенит-арены» пройдет весной 2017 года. Первая официальная игра на новом стадионе должна состоятся 23 апреля, «Зенит» сыграет с екатеринбургским «Уралом». Первый матч Кубка Конфедераций на «Зенит-арене» запланирован 17 июня 2017 года, сборная России сыграет со сборной Новой Зеландии.