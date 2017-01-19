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Смольный планирует достроить депо «Южное» за 5,5 млрд рублей

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© Фото: Валерий Мельников / РИА «Новости»

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Контракт с «Трансстроем» на достройку депо был расторгнут в конце 2016 года.

Смольный планирует достроить депо «Южное» за 5,5 млрд рублей. Конкурс на доведение до конца строительства депо появился в плане закупок Дирекции транспортного строительства. Он должен быть объявлен до конца января, сообщается на сайте госзакупок.

Полное наименование работ звучит так: «Строительство второй очереди Фрунзенского радиуса от ст. «Международная» до ст. «Южная» (Шушары). Электродепо «Южное», включая проектирование (стадия РД). Завершение работ для нужд Санкт-Петербурга».

Срок осуществления закупки рассчитан до 1 августа 2018 года. Объем планируемых платежей составляет 5,47 млрд рублей. В текущем году расходы должны составить 3,65 млрд рублей, в 2018 году - 1,82 млрд рублей.

В середине декабря правительство Петербурга в одностороннем порядке расторгло госконтракт с АО «Корпорация «Трансстрой» на строительство электродепо «Южное».

Среди причин расторжения контракта - отставание от сроков строительства инженерных сетей, административно-бытового корпуса, топливозаправочного пункта. Компания не успела до ноября накрыть кровлей и пустить отопление в двух отстойно-ремонтных корпусах и столовой.

«Трансстрою» также вменяется некачественное выполнение работ. Сумма непогашенного аванса со стороны «Трансстроя» составляет 359 млн рублей.

Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин заявил, что разрыв контракта с «Трансстроем» не повлияет на запуск станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная», которые являются частью Фрунзенского радиуса. Электродепо «Южное» планируют ввести в эксплуатацию в январе 2018 года.

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