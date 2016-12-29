Ростехнадзор выдал "Зенит-арене" заключение о соответствии

Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии "Зенит-арены" проекту и техническим регламентам.

"Проверены предъявленные к проверке строительные конструкции (в том числе по работам, выполненным предыдущим подрядчиком), системы инженерно-технического обеспечения и безопасности в составе первого этапа", — передает "Фонтанка.ру" слова Ростехнадзора.

Заключение позволяет получить разрешение на ввод "Зенит-арены" в эксплуатацию. Тем не менее в ведомстве добавили, что в следующем году Ростехнадзор продолжит следить за адаптацией арены к требованиям ФИФА.

В начале недели, 26 декабря, Ростехнадзор отказался выдать заключение из-за претензий к документам по инженерным сетям.

Накануне, 28 декабря, Ростехнадзор закрыл глаза на претензии ФИФА и принял вибрирующее выкатное поле "Зенит-арены".

Также сегодня, 29 декабря, стало известно, что Госстройнадзор еще 22 декабря продлил разрешение на строительство стадиона на Крестовском острове и прилегающей к нему территории. Работы по разрешению продлятся до 31 марта 2017 года.

В понедельник, 26 января, сообщалось, что Смольный продлил контракт с генподрядчиком работ на стадионе "Метростроем" до 31 марта 2017 года. При этом правительство Петербурга заключило еще один контракт на достройку стадиона на сумму 950 млн рублей. За эти деньги компания должна будет до 31 марта установить на стадионе системы безопасности и контроля доступа, проложить сети и отладить электронные приборы.

Официально "Метрострой" объявил об окончании строительства "Зенит-арены" 26 декабря. Накануне в Смольном заявили, что все основные работы действительно завершены, а продление сроков связано с проверкой исполнительной документации.

Стадион "Зенит-арена" строят с 2007 года, за это время смета выросла с 6,7 до более чем 42 млрд рублей. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин обещал, что торжественное открытие "Зенит-арены" пройдет весной 2017 года.

Первая официальная игра на новом стадионе должна состоятся 23 апреля, "Зенит" сыграет с екатеринбургским "Уралом", матч пройдет в рамках 24-го тура РФПЛ. Первый матч Кубка Конфедераций на "Зенит-арене" запланирован на 17 июня 2017 года, сборная России сыграет со сборной Новой Зеландии.