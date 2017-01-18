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В Петербурге планируют провести митинг в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ

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© Фото: photo-revue.ru

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ПАО "Городские Инновационные технологии" подало заявку на 28 января, в этот же день пройдет митинг за отмену передачи музея Церкви.

В Петербурге подали заявку на проведение митинга в поддержку передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Соответствующее уведомление направила компания ПАО "Городские Инновационные Технологии".

Такое решение было принято после многочисленных обращений жителей домов, которые управляются холдингом. В компании добавили, что письма с просьбой поддержать инициативу были направленны представителям всех основных конфессий Петербурга — в Русскую православную церковь, в Католическую церковь, в Совет муфтиев России, в Еврейскую общину и в Буддийскую традиционную сангху.

По мнению организаторов, конфессии "могут и должны быть объединены в этом вопросе идеей того, что храм должен быть храмом, и это никак не зависит от конфессии, но подчеркивает уровень духовного развития общества".

Также письма с просьбой поддержки митинга отправили президенту России Владимиру Путину, губернатору Петербурга Георгию Полтавченко, председателю городского Законодательного собрания Вячеславу Макарову и "другим высокопоставленным лицам государства".

Сообщается, что "митинг должен показать мощную, общую и единую позицию жителей Санкт-Петербурга, которые поддерживают справедливую, как с исторической, так и с духовной точки зрения инициативу", а также "положить конец искусственно спровоцированному раздору в данном вопросе".

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Если митинг будет согласован, то он пройдет на Исаакиевской площади 28 января в 11:00. В этот же день на Марсовом поле с 13 до 15 часов состоится митинг против передачи собора РПЦ. В заявке на проведение митинга указана цифра в пять тысяч человек.

Сегодня, 18 января, в Законодательном собрании Петербурга прошла потасовка из-за вопроса о передаче Исаакиевского собора. Депутаты приняли решение обратиться к министру культуры РФ Владимир Мединскому с просьбой ускорить процесс передачи собора. Оппозиционерам при этом не позволили внести поправки, из-за чего и произошла стычка.

Также на сегодняшнем заседании ЗакСа депутаты отказались спрашивать губернатора Петербурга Георгия Полтавченко о причинах изменения позиции правительства города по поводу передачи Исаакиевского собора. За отправку запроса выступили лишь 10 депутатов из 50.

О том, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил 10 января. Против передачи выступили депутаты, ученые, представители культуры и общественность. Санкт-Петербургский союз ученых в открытом письме сообщил, что это решение "нарушает Конституцию России" и "несет ущерб культуре и научной деятельности музея".

На Марсовом поле 28 января состоится митинг против передачи Исаакиевскго собора в ведение РПЦ. Предполагается, что митинг под лозунгом "В защиту конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям" пройдет с 13 до 15 часов.

На сайте Change.org продолжается сбор подписей за отмену передачи собора. В настоящее время ее подписали более 192 тыс. человек.

Накануне, 17 января, администрация соцсети "ВКонтакте" заблокировала одну из групп в защиту "Исаакиевского собора". Это связано с резкой сменой тематики сообщества его администраторами.

Исаакиевский собор за прошедшие новогодние каникулы стал вторым музеем России по количеству посетителей. За время праздников его посетили 146 тыс. гостей.

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