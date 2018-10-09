Bellingcat: Обвиняемый в отравлении Скрипаля Петров – врач из ГРУ

Журналисты из Bellingcat и The Insider заявили, что настоящее имя Александра Петрова, которого Великобритания обвиняет в отравлении Сергея Скрипаля, – Александр Мишкин. По данным исследователей, он работает в Главном управлении Генштаба ВС РФ (ГРУ).

Согласно информации журналистов, Мишкин родился в селе Лойга в Архангельской области в 1979 году. Он получил медицинское образование в военной академии. В это время ему предложили работать в ГРУ.

Расследователи отметили, что многие элементы легенды Петрова заимствованы из реальной биографии Мишкина, в отличие от Руслана Боширова, другого обвиняемого.

Ранее журналисты заявили, что Боширова зовут Анатолий Чепига. По их данным, он был награжден званием Герой России в 2014 году.

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Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» Премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила в происшествии россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по ее словам, работают в ГРУ. Владимир Путин ответил, что это гражданские лица. «Ничего там особенного и криминального нет», – сказал президент.

Первое интервью двоих россиян появилось в середине сентября. В нем они рассказали, что не имеют никакого отношения к инциденту в Солсбери, и что они посещали город в качестве туристов. В Министерстве иностранных дел Великобритании слова подозреваемых назвали ложью.

Британское издание The Telegraph позднее сообщило, что в деле Скрипалей появился третий подозреваемый. Власти страны не раскрывают его имя.