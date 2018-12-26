Албин: Заявление об увольнении написал еще в октябре после ухода Полтавченко

Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, который уволился 26 декабря, сказал, что написал заявление об уходе в отставку еще в начале октября. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам Албина, решение он принял после увольнения Георгия Полтавченко с поста губернатора Петербурга 3 октября.

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«Спасибо всем, кто мне доверял и помогал эти четыре года. Спасибо петербуржцам – ленинградцам за наш любимый город. Простите, если кому-то не смог, не успел помочь или обидел! Спасибо тебе, любимый Санкт-Петербург!» – сказал Албин.

Уход чиновника прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что отставка Албина не связана с вопросом о его некачественной работе, прозвучавшим на пресс-конференции главы России 20 декабря.

«Нет. Никак не связано. Это вопрос исключительно мэрии Санкт-Петербурга», – сказал Песков.

Тему работы Албина на пресс-конференции затронула дольщица ГК «Город», общественный деятель Алла Андреева. Она рассказала о проблеме долевого строительства в городе и пожаловалась на вице-губернатора, а также федерального инспектора по Петербургу Виктора Миненко.

Путин попросил врио губернатора Петербурга Александра Беглова встретиться с Андреевой и обсудить проблему. Они поговорили на следующий день после пресс-конференции.

На обвинения активистки Албин ответил на своей странице в Facebook. Она написал что «свою квартиру товарищ Андреева получила в 2017 году и обманутым дольщиком не является». По мнению вице-губернатора, деятельность Андреевой напоминает самопиар, а президенту в своем обращении она якобы врала. Албин отметил, что Андреева является «сомнительным журналистом», и не смог найти ни одной ее публикации.

«Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство меня и моих коллег!» – написал он.