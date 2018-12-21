Албин отказался работать с задавшей вопрос Путину дольщицей и заявил, что готов уйти в отставку

Дольщица ГК «Город», общественный деятель Алла Андреева на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая прошла 20 декабря, пожаловалась на чиновников Петербурга и подняла вопрос о проблеме долевого строительства в городе.

Во время обращения к президенту она упомянула вице-губернатора Петербурга Игоря Албина и федерального инспектора по Петербургу Виктора Миненко.

Андреева попросила Путина обратить внимания на проблемы обманутых дольщиков и напомнила, что в 2015 году был убит ее муж. Убийство петербурженка связывает со своей борьбой за права дольщиков.

Путин пообещал разобраться в причинах затянутости расследования обстоятельств смерти мужа Андреевой. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов накануне сообщил, что обсудит проблему дольщиков с активисткой 21 декабря в Смольном.

Албин написал на своей странице в Facebook, что «свою квартиру товарищ Андреева получила в 2017 году и обманутым дольщиком не является». По мнению вице-губернатора, деятельность Андреевой напоминает самопиар, а президенту в своем обращении она якобы врала. Албин отметил, что Андреева является «сомнительным журналистом», и не смог найти ни одной ее публикации.

«Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство меня и моих коллег!» – написал чиновник.