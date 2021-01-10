Сомнительные телеграм-каналы "на службе" у Смольного и Полпредства СЗФО

Жители Петербурга, похоже, пока не почувствовали эффекта от работы Центра управления регионом, зато уже заметны шаги по созданию положительного образа этого ведомства. К работе над его «раскруткой» кроме СМИ подключилась сеть телеграм-каналов с сомнительными аудиторными показателями, среди которых есть личный канал экс-пиарщика Игоря Албина Николая Камнева. Так совпало, что руководитель ЦУР Елена Никитина, как утверждают городские СМИ, ранее занималась созданием похожей сетки в Телеграм для Смольного.



«А ЦУРку можешь?..»



Центр управления регионом представили широкой публике 25 ноября прошлого года — на сайте администрации Петербурга вышел пресс-релиз, где сбивчиво рассказали, зачем эта структура появилась и как она будет функционировать. Кроме невнятного повествования в сообщении дали несколько фотографий из «Невской ратуши», где ЦУР и разместился. По данным издания «Коммерсант», руководить структурой было поручено специальному представителю губернатора Петербурга Елене Никитиной. Курируют его деятельность от администрации Президента заместитель полпреда в СЗФО Любовь Совершаева и от города — вице-губернатор Александр Бельский.



Сколько казенных денег сейчас может тратить это ведомство пока не заявлено, однако ранее «Фонтанка» сообщала о том, что на общероссийском уровне на проект было выделено около 23,1 млрд. рублей. При этом ЦУР в нашем городе — один из крупнейших в стране. На момент публикации статьи издания в ноябре прошлого года, в АНО «Диалог Регионы» в Петербурге официально числились 43 сотрудника с вероятными рыночными зарплатами от 70 до 100 тыс. рублей. Часть этих работников, по данным собеседника «Фонтанки», ранее занималась развитием некоей сетки телеграмм-каналов под началом нынешнего руководителя Центра Никитиной. В перспективе количество сотрудников должно вырасти до 200.



Создается впечатление, что сразу после запуска ведомство ушло в глубокую тень. До сих пор жители нашего города работу этого органа по достоинству не оценили и незримый взгляд бдящего ока Смольного на себе не заметили. Кроме случая, который произошел почти через две недели после торжественного открытия Центра. Он сразу плотно зашел в информационное пространство города.



История бедной бабушки



Если не считать поддержку ЦУРом акции с хештегом #спасибодоктор, единственным значительным пиар-мероприятием и одновременно публичной заслугой структуры стало событие, которое облетело ленты петербургских СМИ 14 декабря. Новость касалась «освобождения» пожилой женщины со сломанной рукой, которую злоумышленники заставляли просить милостыню. Сообщения об этом вылетали из-под перьев журналистов с завидной скоростью и даже попадали в топы местного Яндекса.



Сюжетная линия истории вызывает подозрение в срежессированности, потому что у нее есть стройная структура. Своя завязка, развязка, счастливый конец, а так же целая когорта первостепенных и второстепенных героев. Не хочется подвергать сомнению само происшествие. Однако его исход очень напоминал постановку и пиар-акцию нового ведомства.



О том, что бабушка может находиться в беде якобы рассказала в популярной группе ДТП и ЧП Вконтакте продавщица из магазина у станции метро Удельная. 14 декабря, после «мониторинга» социальных сетей это будто бы заметили в ЦУРе. Далее все как в голливудских фильмах.

К старушке немедленно выехала бригада сотрудников Центра, которые прихватили на место чиновников администрации Приморского района и социальные службы. Не забыли и про силовую поддержку в виде полицейских из уголовного розыска. Бабушку освободили. А негодяями, которые собирались использовать ее для сбора милостыни, занялись органы правопорядка.



И все бы хорошо, однако есть и заусенец в гладкой истории про чудесное спасение несчастной женщины. В грозной компании полицейских и чиновников присутствовали… Специально приглашенные люди из «Добродомика»! Этот факт выглядит исключительно комичным, потому, что на вопрос, зачем туда поехали сотрудники структуры, которая обычно занимается благотворительными обедами, ответ найти сложно. Вероятно, они захватили с собой еду, чтобы на месте накормить бедняжку. Вторым фактом, который еще больше приближает событие к пиар-истории, конечно стало многократное упоминание Центра управления регионом и оценка его работы. Во всем, что было опубликовано ясно читалось: ЦУР – это полезно.



Впрочем, само «происшествие» — только меньшая часть пиар-события. Самое главное — распространение и отработка в публичном пространстве. С самого начала освещением темы занялись многочисленные городские СМИ. Но и «новые медиа» тоже не остались в стороне. К работе по восхвалению ЦУР в день события подключились и отдельные местные телеграм-каналы.



Одним из первых новость про несчастную старушку опубликовал канал Sbp.Gov.No. Далее к раскрутке информационного повода подключились каналы «Длинный язык» и «КАМНЕВ пишет». Последний является «официальным» у экс-руководителя смольнинского интернет-телеканала «Город+» и бывшего пиарщика Игоря Албина — Николая Камнева. Если, конечно, можно говорить об официальности в статусе блогера, в котором он сейчас находится.



Общие принципы

Упомянутые каналы заслуживают того, чтобы рассмотреть их отдельно. Если контент Spb.Gov.No состоит из размышлений на тему политической жизни города и сообщений, которые носят флер известной только в Смольном информации, маскируясь под так называемые «инсайды», то содержание других каналов гораздо более прозаичное. Львиную долю сообщений составляют угловато переписанные городские новости, которые есть везде и у всех, много репостов.



Беглый анализ показывает, что «КАМНЕВ пишет» является по-сути краеугольным для большого количества других каналов, которые как клоны похожи друг на друга. Это «Петербург NEWS» (ранее назывался «Питер на двоих»), «Северная столица» (ранее назывался «НеАлбин), «Агрегатор». Все они активно ретранслируют сообщения «КАМНЕВА», а так же друг друга. Кроме упомянутых, в сетке ретрансляции постов на постоянной основе ротируются «Длинный язык», «Пытливый житель», «Погода Петербурга», «Южный Петербург», «Северные районы Петербурга», «В Центре Петербурга», «Большие проспекты Петербурга», «Юго-запад Петербурга», «Правый берег Петербурга», «Петербург: новости районов» и еще около десятка небольших каналов.



К примеру, Петербург NEWS за всю историю существования сделал репосты «КАМНЕВА» 497 раз. «Северная Столица» — 374 раза. Правда, есть в этом исключения. «Агрегатор» ретранслировал сообщения краеугольного канала всего 18 раз, зато с подчеркнутой похвалой его автору. При этом первые два канала являются по-сути донорами для третьего.



Кроме взаимной раскрутки все они объединены еще и общим позитивным настроем по отношению к деятельности Смольного. Например, там частенько отрабатывают такую больную для города после зимы 2018-2019 годов тему как уборка снега. Особенно хорошо это прослеживается в районных городских группах. Также, каналы весьма быстро реагируют репостами на сообщения, осуждающие СМИ, которые критично отзываются о деятельности исполнительной власти города.



Впрочем, на этом общие черты у этих каналов не завершаются. Например, аудиторные показатели родительского «КАМНЕВ пишет» выглядят весьма необычно и заставляют сомневаться в правдивости показателей. В соответствии с данными сервиса анализа TGStat, сейчас у канала чуть более 3,1 тыс. подписчиков. При этом средний охват одной публикации почти в три раза больше количества подписчиков – 10,6 тыс. (данные на утро 10 января 2021 года). Обычно такое превышение количества читателей над количеством подписчиков происходит из-за того, что сообщения репостят другие, более популярные каналы. Однако, не в этом случае.







Взять, к примеру, публикацию в «КАМНЕВ пишет», которая вышла в 21:50 8 января. Ее охват около 13,4 тыс. просмотров. При этом сервис TGStat показывает, что это сообщение переопубликовали только два канала — «Северная столица» и «Петербург NEWS», которые дали в целом только 3,2 тыс. из всего объема. Если предположить, что все подписчики Камнева в выходной день вдруг решили посмотреть этот пост, то это еще 3,1 тыс. (в реальности не более 35% подписчиков обычно смотрят сообщения каналов). Откуда взялись еще 6 тыс. просмотров сообщения — вопрос риторический, потому, как никакие другие каналы его не репостили. Остается только предположить, что Николай опубликовал настолько смешную и злободневную информацию, что более 6 тыс. пользователей Телеграм переслали его друг другу. Или допустить, что просмотры были банально куплены на одной из многочисленных бирж.







Впрочем, ситуация с «троицей» каналов «Северная столица», «Петербург NEWS» и «Агрегатор» несколько отличается от того, что происходит с «КАМНЕВ пишет». У первого количество просмотров каждого поста едва превышает 30-35% от подписчиков, что говорит о том, что аудитория у него действительно своя.



Однако, средний охват поста «Северной столицы» превышает количество подписчиков в три раза (991 и 3,3 тыс. соответственно).





И посетители «Агрегатора» - это в большей степени аудитория его собратьев из тройки, потому как большая часть аудитории «Агрегатора» приходит благодаря репостам из них. По-сути получается, что средний охват «Агрегатора» (5 тыс. на пост), «Петербург NEWS» (3,4 тыс. на пост) и «Северная столица» (3,3 тыс. на пост) в итоге тянет на 16,7 тыс. Это достигается, вероятно, благодаря переливанию одной и той же аудитории из канала в канал. Зато цифры красивые.







К этой сетке «репостов» подключен еще канал «Петербург: новости районов» (3,4 тыс. подписчиков с охватом одного поста в 9,6 тыс.) и остальные некоторые районные каналы-спутники. Например, «Пытливый житель».





Можно сделать вывод что, аудитория ядра этих каналов переходит одного в другой, повышая общий номинальный объем, но в реальности оставаясь прежней. Итоговые цифры охвата действительно впечатляют. Это как если воду из одного полного ведра сначала перелить в два других, потом слить в четвертое и потом еще раз разлить в новые емкости, фотографируя при этом каждый раз новую. При этом, в итоге воды во всех ведрах будет ровно столько же, как и в самом начале.



Who is Kamnev?



Автор «родительского канала» телеграм-сетки репостов Николай Камнев вышел из среды петербургских блогеров. В конце нулевых он работал в социальных сетях Twitter и LiveJournal под псевдонимом Фима Психопат, однако позже поменял никнеймы на паспортные имя и фамилию.

В начале десятых годов по данным издания «Город 812» компания, связанная с Николаем получила контракт на полмиллиона рублей с «Горэлектротрансом». Эти деньги были выделены на то, чтобы продвигать ГУП в социальных сетях. В интервью изданию, Камнев отрицал свою работу с бывшим вице-губернатором Петербурга Игорем Албиным. Однако даже сейчас в упомянутой сетке телеграм-каналов то и дело попадаются репосты канала под названием «Игорь Албин». В личном канале «КАМНЕВ пишет» их тоже достаточно большое количество. Бывший чиновник упомянут там не менее 118 раз.



В период вице-губернаторства Албина, Камнев стал генеральным директором смольнинского интернет-телевидения «Город +». По данным издания «Лениздат» СПб ГБУ получило от Петербурга в 2017 году 50 млн. рублей, а в 2018 году уже 70 млн. При этом, внимание на несостыковки в тратах канала во время руководства Николая обратила внимание контрольно-счетная палата Петербурга. В октябре 2019 года, в КСП сообщили, что по результатам проверки, более 80% субсидий расходовались не как положено. «Деловой Петербург» сообщал, что за 2017 нарушений нашли на сумму в 10,1 млн. рублей, в 2018 году уже на 35 млн. Еще, с 2017 по 2019 год сотрудникам интернет-телевидения назначали премии без надлежащего обоснования на общую сумму в 14 млн. рублей. Любопытно, что после публикации результатов проверки, правоохранительные органы не возбудили ни административных ни уголовных дел.



Сейчас, автор «родительского канала» сетки репостов Николай Камнев числится блогером, имеет свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Николай ведет активную работу в социальных сетях и является частым гостем на странице в Фейсбуке одного из кураторов общероссийского проекта ЦУРов — Владимира Табака. Камнев не редко оставляет лайки под сообщениями Табака, раньше он довольно активно комментировал записи.



Зачем сетки репостов ЦУРу



Та ли это сетка телеграмм-каналов, на которую намекали собеседники «Фонтанки», говоря о некоей системе, которую строила спецпредставитель губернатора Петербурга Елена Никитина и о переходе части занятых в ней сотрудников в ЦУР, уверено сказать нельзя. Все-таки Центр — это большая структура, которая курируется как со стороны Смольного, так и Администрации президента. Сомнительные аудиторные показатели сетки каналов вряд ли бы прошли мимо людей, контролирующих ситуацию.



Кроме того, отношение верховной власти России к телеграм-каналам было и остается скептическим. Буквально 5 января пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву сообщил следующее: «Телеграм-каналы - это в своем большинстве платные, дешевые сливные бачки. Многие, действительно, увлекаются этими сливными бачками… Серьезные люди в башнях не воспринимают это как привет. Они это даже не читают». А Смольный традиционно строго следует тому курсу, который указывает Кремль.



Однако городская сетка телеграм-каналов функционирует и нахваливает исполнительную власть города. И уже подключилась к освещению показательных пиар-акций Центра управления регионом.