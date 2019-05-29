Время выбирать: Смольный представит концепции преобразования Конюшенного ведомства

Решить судьбу разрушающегося культурного наследия городские власти не могут уже почти 10 лет. План преобразования Конюшенного ведомства менялся много раз, и пока здание переходило от одного владельца к другому, его состояние резко ухудшилось. Теперь на восстановление может потребоваться не один миллиард рублей. Проблема в том, что у города денег нет.

«Это тяжелейший проект, потому что весь комплекс зданий находится в плачевном состоянии. С каждым годом оно ухудшается, а цена вопроса растет», – пояснил Николай Буров, экс-директор музея «Исаакиевский собор» и советник губернатора. Также он добавил, что в центре города не хватает общественных пространств, тех же самых музейных площадей, но у администрации нет ресурсов.

Другие эксперты считают, что можно просто отремонтировать его, сохранив исторический декор, а «молодежь сама сделает конфетку». «Конюшенный двор мог бы стать идеальным общественным пространством, тем самым, которых так не хватает в городе», – комментирует руководитель бюро «Студия 44» Никита Явейн.

Один из потенциальных инвесторов «СТАРТ Девелопмент» решил не дожидаться официальной реакции от Смольного и сам инициировал обсуждение своего проекта с художниками и галеристами. По замыслу архитекторов, помимо Конюшенного ведомства под создание музейно-выставочного комплекса они задействуют Конюшенную площадь и соседний квартал между каналом Грибоедова и Большой Конюшенной улицей. Но привлекательность проекта резко упала после объявления о строительстве под комплексом подземного паркинга на 450 автомобилей.

«Столь существенные изменения недопустимы. Все преобразования должны носить обратимый характер – как функционально, так и визуально», – заявил Михаил Мильчик, советский и российский искусствовед, член Союза архитекторов. «Реализация этого проекта сопряжена с риском полной или частичной физической утраты подлинного памятника», – констатировал Александр Кононов, заместитель председателя петербургского отделения ВООПИиК.

На фоне одиозного проекта «СТАРТ Девелопмент» концепция компании «Тандем-Истейт» более чем консервативная. Она предусматривает восстановление исторического облика здания. Внутреннее освоение сохраненного пространства будет направлено на арт-индустрию. В здании планируется гостиница, гастрономическая зона, мастерские и театрально-концертная площадка. При этом замдиректора ООО «Тандем-Истейт» Евгений Асиновский заявил, что проект является имиджевым и не предполагает быстрой окупаемости. Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин такую позицию признал минусом всего проекта. Это свидетельствует о том, что у инвестора не просчитана финансовая модель, а, следовательно, нет четкого понимания конечной стоимости.

На фоне этих давно обсуждаемых концепций свежей идеей стало предложение от ООО «Магазин Купцов Елисеевых». Новый инвестор только недавно объявил о намерении поучаствовать в конкурсе на реконструкцию Конюшенного ведомства, но уже заявил, что собирается гармонично объединить и исторические здания, и внутренние дворы. Проект предполагает создание многофункционального культурного и коммерческого объекта.

Преимущество компании в том, что она уже зарекомендовала себя успешным возрождением Дома торгового товарищества «Братья Елисеевы». Как и Конюшенное ведомство, памятник архитектуры раннего модерна на углу Невского проспекта и Малой Садовой 10 лет практически не работал и был в запустении. Только с 2010 года, когда зданием занялось ООО «Магазин Купцов Елисеевых», начались реставрационные работы, 8 марта 2012 года знаменитый Елисеевский магазин вновь открылся. Борис Кириков, историк архитектуры высоко оценил проведенные реставрационные работы: «Степень сохранности высокая, поэтому почти все оригинальное».

Помимо заявленных проектов свое видение готов представить и комитета по культуре совместно с нынешнем владельцем Конюшенного ведомства, Музеем истории города. Кроме того, по предварительным данным, к зданию присматривался Императорский фарфоровый завод. Однако итоговые данные по количеству проектов и их концепциям Смольный обещает представить в ближайшее время. При этом завершение реконструкции объекта намечено на 2023 год. «Тем временем здание стоит и гниет», – резюмирует генеральный директор 3S Development Евгений Чистяков.