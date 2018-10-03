Путин уволил Полтавченко с поста губернатора Петербурга

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Вместо него Путин предложил занять пост своему представителю в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин только что провел встречу с Бегловым и Полтавченко. Путин предложил Полтавченко возглавить ОСК в качестве председателя совета директоров компании, а Беглову предложил стать исполняющим обязанности губернатора Петербурга до сентября, до выборов», – заявил Дмитрий Песков.

Путин предложил Полтавченко перейти на работу в Объединенную судостроительную корпорацию на пост председателя совета директоров.