Путин лично пообщался с бывшим губернатором Петербурга

Во вторник, 3 ноября, президент России Владимир Путин посетил Санкт-Петербург, где встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, а после с бывшим главой города Георгием Полтавченко. На данный момент экс-губернатор Петербурга находится на должности председателя совета директоров АО «Объединённая судостроительная корпорация».

Встреча состоялась на борту нового ледокола «Виктор Черномырдин», на церемонии поднятия флага которого, побывал глава страны.

Президент спросил бывшего губернатор про дела в компании, на что Полтавченко отметил «слава Богу».

Экс-губернатор в разговоре с Путиным пожаловался президенту на санкции.

«Есть проблемы… – это санкции, которые на нас накладывают постоянно наши так называемые партнёры в кавычках», — заявил президенту Георгий Полтавченко.