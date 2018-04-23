Депутат ЗакСа: Если запретить торговлю алкоголем в магазинах шаговой доступности, бизнес уйдет в тень

Депутат Законодательного собрания Петербурга Олег Капитанов уверен, что запрет на торговлю алкоголем в магазинах шаговой доступности уведет бизнес в тень, от чего проиграют не только предприниматели, но и жители и городской бюджет. Так парламентарий отреагировал на законодательную инициативу своего коллеги – депутата ЗакСа Дениса Четырбока.

Четырбок встал на путь запретительного законотворчества и разработал законопроект «О внесении изменений в закон «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге». Он предполагает запрет на торговлю алкогольной продукцией в магазинах, расположенных на первых этажах многоквартирных жилых домов на стороне парадных. Поводом для ограничительных мер послужили якобы многочисленные жалобы местных жителей на нарушение спокойствия посетителями таких торговых точек. «Жители Петербурга часто жалуются на то, что посетители магазинов шаговой доступности, где продают алкоголь, шумят и мусорят. Но если в такой «распивочной» нарушается общественный порядок, кто мешает жильцам вызвать полицию? – задается вопросом парламентарий Олег Капитанов. – Зачем принимать законопроект, бьющий по добросовестным предпринимателям, которые платят налоги в бюджет, имеют все необходимые сертификаты и лицензии? На мой взгляд, гораздо актуальнее проблема торговли алкоголем без лицензии и продажа контрафактного спиртного. Давайте сначала защитим жителей и гостей Петербурга от опасного для здоровья зелья, разгромим подпольных бутлегеров, а потом будем заниматься решением мелких проблем».

Избыточность предлагаемых Четырбоком жестких ограничений очевидна. Сегодня торговля алкогольной продукцией в неустановленное время находится на контроле у Росалкогольрегулирования. Недобросовестных предпринимателей ведомство может наказать лишением лицензии на торговлю алкоголем. Более того, к нарушителю может быть применена санкция в виде расторжения договора аренды. Владелец юридического консорциума «Высшая инстанция» Иван Шевельков напоминает, что к Чемпионату мира по футболу 2018 были введены дополнительные ограничения к обороту алкогольной продукции.

Новые законодательные ограничения со стороны городского парламента могут привести к серьезным негативным последствиям. В этом уверены депутаты и сами предприниматели, обсуждавшие законодательную инициативу во время проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Они внесли 21 поправку к проекту закона, однако все они были отклонены его автором или перенесены на второе чтение. Денис Четырбок, игнорируя мнение экспертов и участников рынка, резюмировал: «Предлагаемое проектом закона регулирование является наиболее оптимальным способом решения проблемы».

Неблагоприятные прогнозы экспертов в первую очередь касаются закрытия множества торговых точек на первых этажах многоэтажек. Согласно оценке директора «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максима Черниговского, вступление закона в силу приведет к закрытию не менее тысячи таких магазинов. Основной их доход составляет именно алкогольная продукция – до 60% выручки, поэтому лишь на одних сопутствующих товарах, лишившись основного источника дохода, малому бизнесу будет не выжить. Это приведет к сокращению налоговых отчислений в городской бюджет и рабочих мест. При этом малый и средний бизнес сегодня дает заработок каждому четвертому работнику в России. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании президиума совета по стратегическому развитию в начале года. Тогда же Медведев назвал стратегической задачей увеличение доли малого бизнеса в экономике, поддержку 336 тыс. компаний и обеспечение занятости в этой сфере 1,2 млн человек. В случае принятия законодательной инициативы Дениса Четырбока Петербург, очевидно, в этой задаче стране не помощник.

Депутат Заксобрания Петербурга Олег Капитанов. Фото: из личного архива

«Запрет на торговлю алкогольной продукцией в магазинах, расположенных на первых этажах многоквартирных жилых домов, с одной стороны, должен снизить количество правонарушений, совершаемых рядом с многоквартирными домами. С другой стороны, запрет может спровоцировать увеличение потребления суррогатного алкоголя и падение доходов города», – считает владелец юридического консорциума «Высшая инстанция» Иван Шевельков.

Вряд ли выполнит неоднозначный законопроект и свою основную цель – снижение уровня потребления алкоголя населением. Сокращение легальных точек продажи спиртного не уменьшит спрос. А всем известно, когда есть спрос – есть и предложение: в городе активно начнется торговля алкоголем из-под полы. А это, во-первых, расцвет контрафакта, а во-вторых, черная налоговая дыра.

«История показывает, что борьба с алкоголем – неблагодарное занятие. Американский «сухой» закон спровоцировал рост организованной преступности. Над советским «сухим» законом не смеялся только ленивый. Современное ограничение времени продажи алкоголя ударило по добросовестным игрокам, небольшие точки как торговали алкоголем круглосуточно, так и продолжают этим заниматься. Штрафы и изъятие алкоголя никого не пугают, – уверен депутат ЗакСа Олег Капитанов. – На мой взгляд, предлагаемые поправки абсолютно деструктивные – они разрушают сложившиеся отношения, создают дополнительные барьеры для бизнеса и вообще никак не решают поднимаемую проблему».

Особо странно инициатива о запрете на торговлю алкоголем в магазинах шаговой доступности выглядит на фоне недавнего заявления спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. «Наша обязанность как законодателей – создать для малых предпринимателей благоприятную среду, внушить им уверенность в завтрашнем дне и убрать с их пути как можно больше административных барьеров», – отметил Макаров, говоря о поддержке малого бизнеса.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на заседании Общественного совета по развитию малого предпринимательства в марте этого года заявил, что в Северной столице предприниматели чувствуют себя уверенно, реализуют новые проекты, создают рабочие места, способствуют развитию города. «Город и дальше будет поддерживать начинания петербургского бизнеса», – подчеркнул градоначальник.

О поддержке малого и среднего бизнеса неустанно говорит и глава государства Владимир Путин. Существующая поддержка должна оказываться представителям малого бизнеса в полном объеме и совершенствоваться, заявил президент РФ в ходе последней «Прямой линии». А на прошедшем в феврале заседании Госсовета подчеркнул, что необходимо проработать особые меры поддержки малого бизнеса, снизить риски работы начинающих предпринимателей и стимулировать качественную занятость на местах. И в то время, когда на государственном уровне малому бизнесу дают льготы при госзакупках, сокращают количество внеплановых проверок и снижают госпошлины при регистрации, в Петербурге разрабатывают душащие малый бизнес законопроекты.