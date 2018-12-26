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Картина дня: отставка Албина, военное положение на Украине и голодовка метростроевцев

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© Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Темы дня

Что сказал Албин после отставки и почему бастуют рабочие.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стала отставка двух вице-губернаторов Петербурга – Игоря Албина и Михаила Мокрецова. Первыми об этом написали ДП (11:15), «47news» и «Фонтанка» (11:26).

Отставку чиновников принял врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Албин с 2014 года отвечал за строительный блок, а также за вопросы энергетики и тарифов. Контролировать эту сферу временно будет вице-губернатор Николай Бондаренко. Мокрецов возглавлял финансовый блок правительства Петербурга с 2013 года. Его обязанности временно возложили на вице-губернатора Сергея Мовчана.

Албин заявил, что заявление об увольнении написал еще после ухода Георгия Полтавченко с поста губернатора Петербурга 3 октября, который и назначил его на должность.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отставка Албина не связана с жалобой дольщицы Аллы Андреевой во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало завершение военного положения на Украине. Быстрее всех об этом сообщили «Интерфакс» (15:05), КП (15:10) и ДП (15:15).

Президент Украины Петр Порошенко объявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны о прекращении срока действия военного положения в стране.

Режим военного положения на Украине действовал месяц. Он был введен с 14:00 26 ноября и фактически вступил в силу 28 ноября.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стала голодовка рабочих «Метростроя». Первыми об этом сообщили «Росбалт» (16:00), «Фонтанка» и 78.ru (17:15).

Сотрудники «СМУ-11 Метрострой» объявили голодовку и отказались выходить из шахты строящегося метро «Театральная» в Петербурге, пока не получат зарплату. По словам рабочих, зарплату им не выплачивают с сентября 2018 года.

Пресс-служба «Метростроя» сообщила, что компания сдала комитету по развитию транспортной инфраструктуры работы на сумму порядка миллиарда рублей и ожидает их оплаты до окончания 2018 года. «Как только средства поступят на счета, они будут направлены на выплату заработной платы работникам», – сообщили в компании.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», ДП и Gazeta.SPb.

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