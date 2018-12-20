Беглов заверил, что обсудит проблему дольщиков с активисткой, задавшей вопрос Путину

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов готов встретиться с общественным деятелем Аллой Андреевой, которая задала на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина вопрос о проблеме долевого строительства в городе. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«По итогам обращения Андреевой в ходе пресс-конференции президента России по вопросу обманутых дольщиков в Северной столице врио губернатора Петербурга готов встретиться с ней завтра, 21 декабря, в Смольном», – говорится в сообщении пресс-службы.

Вице-губернатору Петербурга Игорю Албину и комитету по строительству даны поручения подготовить все документы.

Андреева возглавляет инициативную группу дольщиков жилых комплексов группы компаний (ГК) «Город» в Петербурге. В мае 2017 года дольщики объявляли голодовку.

Строительство жилых комплексов началось в 2010 году. ГК возводит в городе жилые комплексы «Ленинский парк», «Прибалтийский» и «Морская звезда». По данным властей города, с декабря 2014 года по май 2015 года возведение объектов не велось, потому что застройщики остановили финансирование. К июню 2015 года проблемными стали 13 жилых домов – это около 6 тыс. квартир общей площадью более 260 тыс. кв. м.

Ранее Албин заявил, что в первом квартале 2018 года планировалось завершить строительство второй очереди жилого комплекса – это около 2 тыс. квартир. Финансирование строительства проблемных домов ведется за счет трех источников: кредитные средства ПАО «Банк Санкт-Петербург» (2 млрд рублей); деньги, полученные от продажи земельного участка, ранее входившего в актив ГК «Город», а в июне приватизированного правительством города (8 млрд рублей); непроданные активы ГК «Город» (порядка 8 млрд рублей).

Владелец ГК «Город» Руслан Ванчугов находится под домашним арестом по уголовному делу о хищении средств более 3 тыс. дольщиков.

Андреева на пресс-конференции Путина заявила, что недовольна расследованием Следственного комитета России в отношении убийства ее мужа, которое журналистка связывает с борьбой за права дольщиков. Она подчеркнула, что надеется на помощь президента. Путин обещал помочь с ситуацией.