Беглов после встречи с Андреевой возьмет ситуацию с дольщиками под свой контроль

Дольщица ЖК «Город» Алла Андреева ушла с совещания в Смольном, на котором обсуждались проблемы долевого строительства. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов возьмет ситуацию под свой контроль.

Андреева заявила, что ей обещали встречу с глазу на глаз с Бегловым, а не совещание. Она заявила, что не готова «работать» в таком формате. Андрееву не устроил вариант сперва послушать о проблемах долевого строительства, а затем уже провести личную встречу с главой Петербурга. Перед тем, как захлопнуть дверь, где проходило совещание, она заявила, что с некоторыми из участников совещания ей неприятно находиться в одном зале.

Беглов выбрал такой формат встречи, чтобы присутствовали «профильные» чиновники, которые в дальнейшем помогут разобраться ему в этой ситуации. Глава Петербурга взял ситуацию с дольщиками под свой контроль.

Ранее, 20 декабря в ходе традиционной ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина к нему обратилась активистка, дольщица ЖК «Город» Алла Андреева. Женщина пожаловалась, что чиновники принимают «сырые дома».

Путин поручил временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову взять ситуацию на личный контроль. Уже на следующий день после пресс-конференции Беглов принял Андрееву.



Проблемы у ГК «Город» начались в 2014 году. Банк «Фининвест», в котором были счета застройщика, лишили лицензии. В итоге было заморожено строительство нескольких домов на 5,4 квартир. Проблемные объекты берутся достраивать неохотно: в 2017 году было сдано два дома на 2012 квартир, в 2018-м – еще три на 1,7 тыс. квартир.