Вице-губернаторы Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял отставку двух вице-губернаторов – Игоря Албина и Михаила Мокрецова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Албин с 2014 года отвечал за строительный блок, а также за вопросы энергетики и тарифов. Контролировать эту сферу временно будет вице-губернатор Николай Бондаренко.

Мокрецов возглавлял финансовый блок правительства Петербурга с 2013 года. Его обязанности временно возложили на вице-губернатора Сергея Мовчана.

С 27 декабря руководство комитетом имущественных отношений, главой которого был Мокрецов, исключат из полномочий вице-губернатора, отвечающего за имущественный блок. Временным главой ведомства будет заместитель председателя Александр Герман.

Ранее на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина выступила дольщица ГК «Город», общественный деятель Алла Андреева. Она подняла вопрос о проблеме долевого строительства в городе и пожаловалась на работу Албина и федерального инспектора по Петербургу Виктора Миненко.

Путин попросил врио губернатора Петербурга Александра Беглова встретиться с Андреевой и обсудить проблему. Они поговорили на следующий день после пресс-конференции.

На обвинения активистки Албин ответил на своей странице в Facebook. Она написал что «свою квартиру товарищ Андреева получила в 2017 году и обманутым дольщиком не является». По мнению вице-губернатора, деятельность Андреевой напоминает самопиар, а президенту в своем обращении она якобы врала. Албин отметил, что Андреева является «сомнительным журналистом», и не смог найти ни одной ее публикации.

«Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство меня и моих коллег!» – написал он.