Государственная экспертиза должна быть честной

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

В четверг, 16 мая, в петербургские СМИ поступила информация о том, что бывший руководитель Госстройнадзора Петербурга Евгений Ким возглавил блок девелоперских проектов «Бронки групп». Незадолго до этого он ушел с должности начальника Госстройнадзора – с одной стороны, вроде бы по собственному желанию, но при этом – сразу же после обыска в конторе, проведенного следователями УФСБ по СПб и ЛО 24 января сего года.



«Бронка групп» решилась на отчаянный и предельно рискованный шаг, взяв на немалую, надо полагать, зарплату человека, чья репутация способна скомпрометировать компанию и чья компетентность более чем сомнительна. Впрочем, понятно, что владельцев «Бронки групп» вдохновляют связи и опыт неформального решения вопросов господином Кимом.



Что ж, бизнес имеет полное право рисковать своими деньгами, потому что это его деньги, они чьи-то частная собственность. А вот государство не имеет никакого морального и юридического права рисковать деньгами налогоплательщиков и обязано нанимать на ответственные должности только и исключительно высокопрофессиональных сотрудников.



Для общего понимания серьезности вопроса сделаем небольшое лирическое отступление о том, чем, собственно, занимается Госстройнадзор и связанные с ним органы, и почему это так важно для города и его жителей.



Существует «Центр Государственной экспертизы», который ведет проверку проектов любого уровня – наземных зданий, подземных построек (метро, тоннели), в основном в отношении безопасности. За небольшим исключением это только государственные бюджетные объекты, хотя существует и отдел коммерческой экспертизы для частных объектов.



Непосредственно сама«Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга» (для краткости – Госстройнадзор), чей офис расположен на улице Зодчего Росси, выдает разрешения на строительство. После того, как прошла процедура госэкспертизы, когда проект полностью проверен, Госстройнадзор смотрит дальше, что с этим проектом делать, проверяет его на соответствие всем законам разных уровней. Далее служба либо дает добро, либо заворачивает проект. Со слов участников процесса, чаще происходит второе.



На этом же поле действует СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» (ФКСР), который курирует все вопросы, касающиеся соответственно капитального ремонта и реконструкции государственных бюджетных учреждений.



От качества работы перечисленных выше госорганов напрямую зависит качество и количество возводимых, ремонтируемых и реставрируемых объектов города. А каково это качество и, главное, сроки, мы все знаем.



Надо с горечью признать, что общая картина в строительном секторе, где давно и существенно поражен госаппарат, весьма неутешительна. Чиновники строительного сектора зачастую откровенно непрофессиональны, часть из них просто случайные люди, занявшие свои посты благодаря родственным связям или по дружбе, часть занимается параллельно с госслужбой собственным бизнесом, лоббируя его интересы, часть откровенно мешает работать строителям и т.д. Как известно, рыба гниет с головы. Давайте посмотрим на нее внимательнее.



Казалось бы, сопровождаемый скандалами уход господина Кима мог изменить ситуацию, но что изменилось на самом деле? И изменилось ли вообще что-нибудь? Увы, цирк уехал, а клоуны остались. В строительном секторе тасуется все та же засаленная чиновничья колода.



Теперь временно исполняющим обязанности главы ведомства по Петербургу стал бывший заместитель Кима Вячеслав Захаров, который, конечно же, не имел отношения к делам своего предшественника.



Первым заместителем начальника службы была при Киме и числится сейчас некая 37-летняя Елена Чеготова, советник государственной гражданской службы Санкт-Петербурга 1-го класса. По образованию она ни разу не строитель и не архитектор, а просто юрист. Что она делает в Госстройнадзоре, не очень понятно.



Коллеги характеризуют ее как амбициозную, упорную и жесткую карьеристку, женщину сухую, нервную и довольно-таки грубую. В коллективе ее не любят до такой степени, что за глаза называют приклеившимся к ней прозвищем Чикатило.



Игорь Юдин – нынешний директор СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы». О нем в открытых источниках можно прочесть много занимательного.



В частности, о том, как директор ГАУ «ЦГЭ» не скупился не только на командировочные расходы, но и выписывал щедрые премии коллегам. Как четыре сотрудника ЦГЭ, по информации DeltaNews, получали двойные зарплаты за дружбу с начальством и о многом другом. Все это выявила проверка расходов на командировочные главы ГАУ «ЦГЭ», о которой стало известно после публикации «Фонтанки». Издание сообщало о десятке поездок директора в столицу и обратно в вагонах повышенной комфортности и об остановках в столичных пятизвездочных отелях. Сообщалось также и о повышенных премиях начальникам учреждения. По информации журнала «Шум», правоохранители проверяют доходы четырех начальников ЦГЭ, каждый из которых получал до четверти миллиона рублей в месяц. Можно только догадываться, сколько же получал сам Юдин лично в свой собственный карман.



Очень интересная фигура – первый заместитель директора-руководитель аппарата СПб ГАУ «ЦГЭ» («Центра Государственной Экспертизы») Виталий Санаров, относительно молодой (1977 года рождения, – прим. ред.) и также очень амбициозный карьерист. Не так давно он был простым фитнес-тренером, затем безуспешно пытался стать муниципальным депутатом во Всеволожске, потом неожиданно для всех и, вероятно, для самого себя стал руководителем Леноблгосэкспертизы, а затем заместителем председателя областного комитета Госстройнадзора.



В 2012 году, в результате скандала Санаров был вынужден по предложению недавно назначенного губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко покинуть областной комитет Госстройнадзора. Ходили слухи, что прокуратура выяснила, что при трудоустройстве он представил подложные документы о своем трудовом стаже, а кроме того, навыписывал себе много разных премий и подозревался в иных неблаговидных поступках.



Увольнение Санарова удивительным образом совпало по времени с уходом из областного правительства вице-губернатора по строительству, дорожному хозяйству, энергетическому комплексу и ЖКХ Николая Пасяды, печально известного совладельца «ГлавСтройКомплекса», «Всеволожского ДСК» и «Домостроительного комбината №5».



Хотя, возможно, это было и не совпадение – после ухода из областного Госстройнадзора Санарова трудоустроили руководить подконтрольным Пасяде ООО «Дорстройкомплекс». Трудно сказать, то ли Пасяда вслед за Дрозденко решил избавиться от ценного кадра, то ли захотел помочь страдающему от кадрового голода Петербургу, но по нашей информации именно он сделал Санарова городским чиновником с последующим стремительным карьерным взлетом. В штате «Службы государственного строительного надзора и экспертизы» Санаров числится с конца 2016 года.



И ведь такой замечательный кадр зачем-то пригодился в петербургском ЦГЭ! Интересно, зачем? И какая часть его жизненного опыта наиболее востребована на его нынешней работе?



Если раньше Санаров был связан с Николаем Пасядой, затем считался человеком Игоря Албина, то в настоящее время он четко и на совесть отстаивает интересы своего нынешнего руководителя Юдина.



От своих коллег стараются не отставать управляющая СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» Софья Викулова и ее зам Владислав Еремин. В материале ДП «Сотрудникам Фонда капитального строительства и реконструкции (ФКСР) Смольного может грозить уголовное преследование за хищение бюджетных средств» рассказывается, как чуть более полугода назад, в сентябре 2018 года, тогда еще только и. о. управляющего ГКУ «ФКСР» Софью Викулову обязали организовать явку в отдел экономической безопасности и борьбы с коррупцией ОМВД по городу Пушкину ряда сотрудников возглавляемого ей ведомства для объяснений по фактам хищения госсредств при возведении социального жилья по госконтракту стоимостью 338 млн рублей в Пушкине. Мы будем следить за развитием этого дела.



Завершая статью, хотелось бы обратиться к уважаемому вице-губернатору Николаю Линченко, курирующему строительную отрасль: неужели в нашем городе, славящемся своими архитектурными традициями и специалистами с высочайшим образовательным уровнем и профессиональными качествами в области архитектуры и строительства, нельзя найти более компетентных людей для работы в госорганах, надзирающих за строительством, ремонтом, реконструкцией и реставрацией?



Потому что унаследованные от прошлой команды некомпетентные кадры, которые по причине отсутствия профильного образования и строительного опыта (случаи с Санаровым и Чеготовой особенно вопиющи) не понимают отрасль, но пытаются строить из себя крутых чиновников, в период кризиса в строительной сфере только усугубляют ситуацию и тянут всю отрасль на дно.