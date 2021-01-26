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Денис Четырбок сообщил об открытии новой парковки на «Проспекте Ветеранов»

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© Фото: pixabay.com

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На данный момент в городе уже 15 перехватывающий автостоянок.

Денис Четырбок, депутат городского Законодательного Собрания, сообщил, что в Санкт-Петербурге, в четверг, 28 января, появится новая перехватывающая автостоянка около станции петербургского метро «Проспект Ветеранов».

«С 2018 года с призывом ускорить строительство и запуск автостоянки депутаты ЗакСа от Кировского района Денис Четырбок и Алексей Цивилёв обращались ко всем профильным вице-губернаторам — Игорю Албину, Николаю Линченко, Эдуарду Батанову и Максиму Соколову. К некоторым — не один раз», — заявил Четырбок.

Кроме того, чиновник отметил, что открытие этой парковки — долгожданное событие для уроженцев Юго-Запада Петербурга.

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