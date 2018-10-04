«Губернатор – жлоб»: итоги работы Полтавченко в Петербурге

В среду, 3 октября, президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Градоначальник возглавлял администрацию Северной столицы с 2011 года.

Путин предложил Полтавченко стать председателем совета директоров Объединенной судостроительной компании. Временно исполнять обязанности губернатора города будет Александр Беглов, который был полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.

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Полтавченко запомнится жителям Петербурга своими неоднозначными решениями, долгостроями и другими проблемами. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о главных событиях, связанных с его руководством.

Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

«Зенит-арена»

Одним из крупнейших проектов, связанных с Полтавченко, стал стадион «Зенит-арена» на Крестовском острове. Его начали возводить в 2007 году – и стройка растянулась на десять лет.

Изначально стадион должен был обойтись примерно в 6,7 млрд рублей, но с годами сумма выросла в несколько раз. Стоимость арены оценивается примерно в 43 млрд рублей. Сотрудники международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International назвали другое число – примерно 50 млрд рублей.

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«Зенит-арена» стала одним из главных долгостроев как города, так и страны. Стадион после срыва всех сроков пытались успеть достроить к Кубку конфедераций по футболу 2017 года, поэтому после завершения строительства арену доделывали несколько месяцев из-за различных проблем.

На объекте протекала крыша, протечки также выявили в помещениях стадиона. Претензии вызвала и отделка. Позднее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время Кубка конфедераций раскритиковал газон «Зенит-арены».

Фото: vk.com/spb_stadium

«Лахта Центр»

Другой амбициозный проект времен Полтавченко – небоскреб «Лахта Центр». Он считается самым высоким зданием Европы. История небоскреба началась в конце 2000-х годов, когда его планировали построить в Красногвардейском районе. Против идеи выступили градозащитники и специалисты, которые заявили, что башня нарушит гармонию исторического центра города и испортит панораму Северной столицы.

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Горожанам удалось добиться отмены строительства «Охта Центра» на правом берегу Невы. Тем не менее проект остался в разработке. Вскоре небоскреб «Газпрома» решили возвести в другом месте – в Лахте на берегу Финского залива.

Градозащитники продолжили борьбу с застройщиком, но она не увенчалась успехом. «Лахта Центр», строительство которого поддерживал Полтавченко, введут в эксплуатацию до конца 2018 года. Силуэт башни видно с Васильевского острова, набережных Невы и других мест в центре города.

Фото: Instagram / @valjavalentinka, @gioelemason

Исаакиевский собор

Одно из наиболее скандальных решений Полтавченко – передача государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» в ведение Русской православной церкви.

В январе 2017 года градоначальник объявил, что один из символов Петербурге перейдет в безвозмездное пользование РПЦ. Это решение раскололо общество на две части – сторонников и противников передачи собора.

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В частности, против выступили сотрудники музея-памятника. Изначально такой же позиции придерживался сам Полтавченко, который затем поменял свое мнение.

Возмущение жителей Петербурга и градозащитников, попытки провести референдум и другие протесты не повлияли на решение о передаче храма. В настоящее время официально процесс еще не завершен.

Фото: Instagram / @ingrida_i_p, @oksana_ls

Мост Кадырова

Еще один скандал связан с мостом через Дудергофский канал в Красносельском районе Петербурга. В 2016 году он был назван в честь Ахмата Кадырова, первого президента Чечни и отца действующего главы региона Рамзана Кадырова.

Решение по имени было принято Топонимической комиссией. Против него выступили деятели культуры, в том числе актер Олег Басилашвили и режиссер Александр Сокуров. Горожане и активисты, которым не понравилось имя, отмечали, что Ахмат Кадыров не принимал участия в жизни Северной столицы.

Часть депутатом Законодательного собрания и общественные деятели предложили устроить референдум, на котором собирались поднять вопрос переименования моста. Власти не поддержали инициативу градозащитников.



Фото: Instagram / @bl_alexandr, @evgenya_mt

Метрополитен

При Полтавченко открылись всего лишь пять станций метро. Две из них, «Новокрестовская» и «Беговая», начали работать в мае 2018 года и уже несколько раз требовали ремонта.

Власти города несколько раз меняли проект развития петербургской подземки. Из-за недостаточного финансирования проектов станций становилось все меньше, а сдача некоторых объектов переносилась на более поздние сроки.

Летом 2018 года Смольный пообещал открыть к 2027 году 18 новых станций метро. Предполагается, что до конца 2018 года сдадут три станции Фрунзенского радиуса – «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары». При этом власти города в июле уточнили, что по работам есть небольшое отставание от графика.

Фото: gov.spb.ru

Европейский университет

Один из наиболее уважаемых частных университетов России в 2017 году лишился лицензии на образовательную деятельность из-за различных нарушений, выявленных при проверках. Позднее у вуза забрали здание – особняк Кушелева-Безбородко. Полтавченко заявил, что ЕУ оставил в помещениях грибок, повреждения стен и перекрытий.

Университет неоднократно пытался оспорить решение об отзыве лицензии в суде, но получал отказ. В конце июня 2018 года ЕУ проиграл очередной судебный спор о лишении лицензии, после чего в аппарате ректора заявили, что не собираются больше судиться с Рособрнадзором. На протяжении всего времени в поддержку университета проводились митинги и различные акции.

В августе вузу удалось пройти все проверки и вернуть лицензию. Учебный год в ЕУ начался 1 октября.

Фото: vk.com/sonya_razumovskaja

«Аэроэкспресс» и судебный квартал

Помимо прочего, при Полтавченко был отменен проект строительства Орловского тоннеля. Он должен был соединить под Невой Смольную и Свердловскую набережные.

Не был реализован и проект «Аэроэкспресса», скоростной электрички от Пулково до одного из городских вокзалов. В настоящее время планируется, что поезд начнет ходиться примерно в 2022-2023 годах.

Перенесен срок сдачи судебного квартала на Петроградской стороне. Изначально строительство должны были начать в 2017 году, но старт работ неоднократно переносился. Верховный суд собирался переехать в Петербурга в 2021 году, но в сентябре 2018 году выделенные на строительство деньги перебросили на 2021 год.

Другая проблема властей – полигон «Красный Бор». Еще в 1990-х годах здесь начали возводить завод по переработке отходов, но проект не был завершен.

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При Полтавченко было решено отказаться от завода и рекультивировать полигон. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев раскритиковал Смольный за медленную работу с полигоном. По его словам, к настоящему времени там скопилось почти 2 млн тонн токсичных промышленных отходов.

В декабре 2016 года в полном объеме начал работать Западный скоростной диаметр. Автомагистраль соединяет север и юг города.

Жители Петербурга после открытия трассы начали жаловаться на шум от машин. Многие участки ЗСД расположены у жилых домов, при этом защитные экраны не помогают изолировать гул автомобилей.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

«Ахмат – сила», шаурма и жлобы

Несколько фраз и слов, произнесенных Полтавченко в разные годы, становились причиной критики со стороны петербуржцев.

В 2012 году, спустя год с момента начала работы на посту главы городской администрации, губернатор обвинил жителей Петербурга в жлобстве. Об этом он сказал, комментируя недовольство горожан в связи с перекрытием дорог из-за проезда кортежа премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Вскоре после этого болельщики «Зенита» во время матча на стадионе «Петровский» хором скандировали фразу «Губернатор – жлоб», а также «Продай дачу – построй стадион», посвященную долгому строительству «Зенит-арены».

Осенью 2017 года в одном из интервью губернатор рассказал о планах борьбы с ларьками у станций метро. «Пирожки с шаурмой будем убирать», – сказал Полтавченко. Традиционным вариантом названия блюда в Северной столице считается шаверма, поэтому на цитату градоначальника обратили внимание как СМИ, так и читатели. Полтавченко не прокомментировал свои слова.

Незадолго до этого его обвинили в предательстве петербургского футбольного клуба «Зенит». Незадолго до встречи команды с ФК «Ахмат» в интернете появилось видео встречи губернатора с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Во время общения с ним Полтавченко проскандировал лозунг «Ахмат – сила!».

Пользователи соцсетей восприняли с критикой поведение губернатора Петербурга. Главный футбольный клуб города «Зенит» считается одним из неформальных символов Северной столицы, поэтому слова Полтавченко посчитали предательством.

Позднее пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов заявил, что фрагмент видео не имеет никакого отношения к футболу. Позднее в интернете выяснили, что Полтавченко посетил Чечню почти за две недели до поединка между «Зенитом» и «Ахматом».

Видео: YouTube / Yaplakal.com

Кто такой Беглов

Александр Беглов, как и Полтавченко, родился в Баку. В городе на Неве он обосновался в 1983 году, когда окончил Ленинградский инженерно-строительный институт.

Беглов давно связан с работой в Петербурге. В 1999-2002 годы он был руководителем администрации Курортного района, а при губернаторе Владимире Яковлеве он занимал должность вице-губернатора города.

Впервые врио главы Петербурга Беглов стал после ухода Яковлева. Он временно исполнял обязанности губернатора с 16 июня по 5 октября 2003 года.

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В 2004 году он стал начальником Контрольного управления президента РФ. Спустя четыре года Беглова назначили заместителем руководителя администрации президента.

В 2012 году Александр Дмитриевич стал полномочным представителем главы государства в Центральном федеральном округе. Такую же должность, но в Северо-Западном федеральном округе, он получил в конце 2017 года.

Беглов весной 2018 года выступал перед студентами Политеха. Он рассказал, что перед Россией стоят три «мегазадачи». По его мнению, страна должна создать новую атомную бомбу, модернизировать армию и защитить горожан от технологий, которые управляют сознанием. Беглов подчеркнул, что такое уже разрабатывают США. Беглову 62 года.

Фото: kremlin.ru