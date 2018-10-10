Захарова: Bellingcat получает информацию от западных спецслужб

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что журналистская группа Bellingcat получает информацию от западных спецслужб. Об этом она сказала в ответ на вопрос об информации расследователей о фигурантах «дела Скрипалей».

Ранее Bellingcat опубликовала информацию о гражданах РФ Александре Петрове и Руслане Боширове, которых Великобритания обвиняет в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По данным журналистов, их настоящие имена – Анатолий Чепига и Александр Мишкин, они работают в российской разведке, а в 2014 году стали Героями России.

Захарова заявила, что Bellingcat не является настоящим СМИ. «Речь идет о способе слива информации либо специальными службами, либо представителями силовых структур зарубежных стран, которые с целью дискредитации, информационных диверсий, проведения информационных кампаний используют этот интернет-движок для продвижения нужной информации», – передает «Интерфакс» ее слова.

Она добавила, что «ни одно СМИ в традиционном смысле такого себе позволить не может, потому что тут же потеряет доверие со стороны своей аудитории».

Читайте также:

«Двое в лодке»: самые обсуждаемые пары осени

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» Премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила в происшествии Петрова и Боширова, которые, по ее словам, работают в ГРУ. Владимир Путин ответил, что это гражданские лица. «Ничего там особенного и криминального нет», – сказал президент.

Первое интервью двоих россиян появилось в середине сентября. В нем они рассказали, что не имеют никакого отношения к инциденту в Солсбери, и что они посещали город в качестве туристов. В Министерстве иностранных дел Великобритании слова подозреваемых назвали ложью.