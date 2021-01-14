Директор Петропавловской крепости оформил заявление об увольнении по собственному желанию

Александр Колякин покидает пост директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

По информации от "Интерфакс", Александр Колякин оформил заявление об увольнении по собственному желанию.

В городском комитете по культуре Санкт-Петербурга подтвердили информацию об уходе директора. Пока остаётся неизвестным, кто следующим будет занимать пост директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Калякин был возглавляющим музея с 2006 года. Более того, Александр Калякин вёл кураторскую деятельность в большом проекте, который связан с реконструкцией инженерного оборудования и благоустройством Петропавловской крепости.

При главенстве Александра Калякина в Петропавловской крепости стали проводить ночные экскурсии. Также во время его работы музей выступил с инициативой о принятии городского закона о полуденном выстреле. Колякин награжден медалями "В память 850-летия Москвы" и "В память 300-летия Санкт-Петербурга", орденом русской церкви Святого Благоверного Даниила Московского II и III степени. Также бывший глава музея имеет кандидатские степени экономических и философских наук.