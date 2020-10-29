На территории Петропавловской крепости обнаружили незаконную свалку

На Заячьем острове, в «жилой» части Петропавловской крепости, обнаружили «многочисленные нарушения правил благоустройства». Об этом сообщают специалисты Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Они нашли на территории целую свалку, а также "бытовой городок". Также были обнаружены разобранные леса и другие материалы для ремонта, морские контейнеры и другие объекты, которым не место на территории Петропавловки.

Организаторов (пока они неизвестны) несанкционированного складирования мусора и материалов могут привлечь к ответственности. Им может грозить штраф от 150 тыс. до 1 млн рублей.

Отметим, на прошлой неделе ГАТИ выписала двенадцати городским компаниям и предприятиям крупные штрафы за грязные фасады и территории и самовольное производство работ - на 6,4 млн рублей.