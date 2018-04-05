Латышские школы, письма в космос и одесские урки

Четверг начнем с новостей из Британии. The Times со ссылкой на источник в британском правительстве сообщает, что Великобритания обнаружила «секретную российскую лабораторию», где производили нервно-паралитический газ «Новичок». Анонимный источник не раскрывает местоположение лаборатории, но говорит о «чрезвычайной степени вероятности» ее обнаружения. Якобы там занимались разработкой и испытаниями применения отравляющих веществ в политических убийствах. Вам тоже уже кажется, что это все слишком похоже на малобюджетный сериал про Холодную войну?

Ближнее зарубежье. Накануне в Риге прошла акция протеста против введения в стране образования исключительно на латышском. Участвовали несколько тысяч человек. В СМИ мероприятие называют «маршем с барабанами».

2 апреля в Латвии приняли закон, ограничивающий получение образования на русском языке. Теперь русскоязычное образование сохранится только в начальной школе (и то лишь несколько лет после принятия закона), а в средней и старшей школе учиться будут только на латышском. Русскоязычное образование власти Латвии последовательно вытесняют из системы с 2004 года. Они полагают, что единый язык поможет обществу стать более сильным и сплоченным. В Латвии огромная русская община: порядка трети населения страны говорит на русском языке, для многих он родной, не говоря об огромном количестве этнических русских в стране.

Внутрироссийские новости. В сети распространилось видео, где священник в полном облачении поет блатную песню «Мурка» в церковной трапезной. Это был Венедикт Цирков, а трапезная – храм в Орехово-Борисово. Люди мирно подпевали шансону про одесских урок, и все было хорошо, пока эпизод не попал в медиа. Циркова моментально выслали из Московской епархии, а пресс-служба патриарха выступила с гневным заявлением, что такое поведение недопустимо. А людям, кажется, нравилось.

В Японии мэру города Майдзуру Рёзо Татами стало плохо во время вступительной речи перед поединком сумо. 66-летний Татами почувствовал себя плохо, но женщинам-медикам, дежурившим в помещении, не дали ему помочь. Потому что территория ринга – священна, и по японским обычаям женщинам нельзя ступать на нее. Мэра вынесли с ринга подоспевшие мужчины, затем его срочно доставили в больницу, где провели операцию из-за начавшегося кровоизлияния в мозг. Сейчас он в стабильном состоянии. Руководство Ассоциации сумо Японии в итоге извинилась перед женщинами, которых не пустили оказать первую помощь мэру.

Роскосмос объявил, что до 11 апреля россияне смогут отправить письма космонавтам на МСК. Космонавтов Антона Шкаплерова и Олега Артемьева можно поздравить с грядущим Днем космонавтики, пожелать благополучного возвращения на Землю, просто приободрить. По итогам наши космонавты запишут видеообращение. Написать им письмо можно в специальной вкладке на Mail.ru.

В Петербурге идут дожди и стремительно теплеет. Хорошего дня, друзья!