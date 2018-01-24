Олимпийские скандалы, "Смерть Сталина" и нелюбовь

Середину недели начнем с новостей про МОК и Олимпийские игры, там все больше красочных подробностей. Во-первых, оказалось, что международный комитет не допускает до соревнований лидеров сборной «атлетов из России». Это хоккеисты Антон Белов, Валерий Ничушкин, Сергей Плотников и Михаил Науменков, фигуристы Ксения Столбова (выступает в паре с Федором Климовым, следовательно, спортсмены не смогут участвовать в соревновании) и Иван Букин (выступает в танцах на льду с Александрой Степановой). Не допущена большая часть конькобежцев, ведущие биатлонисты и лыжники.

«Спорт-Экспресс» уже взял интервью у председателя независимого органа МОК Валери Фурнейрон, и журналисты задали, конечно, вопрос, на каком основании российских спортсменов не допускают на этот раз (в употреблении допинга никто из перечисленных лидеров сборной уличен не был). Фурнейрон уклончиво ответила, что «невключение в список приглашенных не обязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила», и вообще, в отношении отстраненных впоследствии могут провести отдельные антидопинговые расследования. Ну и заодно МОК запретил российский триколор на трибунах (!), потому что нельзя болеть за страну, которая не участвует в Играх. Выглядит все это некрасиво и очевидно политизировано.

Но есть и хорошие новости. «Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинировали на «Оскар». В категории «Лучший фильм на иностранном языке» основным конкурентом российской ленты считается «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда, покоривший Канны в этом году.

Тем временем в России запретили прокат фильма «Смерть Сталина». Минкульт отозвал прокатное удостоверение, хотя ранее в зале самого же Минкульта состоялся предпремьерный показ. Британская комедия с присущим туманному Альбиону юмором рассказывает о борьбе за власть в первые дни после смерти генсека. Незадолго до премьеры Владимир Мединский на вопрос о фильме заметил, что «у нас свобода слова», а теперь вдруг посчитал, что это оскорбительная насмешка над историей. Зрители старшего поколения, конечно, могут считать британский юмор глумлением, но в стране давно подросли и даже получили паспорта граждане, не изучавшие историю КПСС. Ну и надо ли говорить, что интерес к ленте вырос кратно.

Главная история прошедших суток – про студента «Бауманки» Артема Исхакова, который убил свою бывшую девушку и соседку по квартире Таню Страхову от неразделенной любви, а потом убил и себя. История страшная: парень не выдержал того факта, что девушка, которую он любил, но они расстались, не только продолжает жить с ним в одной квартире, но и флиртует с его другом, и они очевидно друг другу нравятся. Мы обычно о таких вещах не рассказываем, но в этот раз обратите внимание и постарайтесь быть внимательнее со своим друзьям и близким. Ночью 22 января Артем задушил Таню, зарезал и изнасиловал. Оба они были неглупыми, образованными людьми. Артем написал предсмертное письмо, в котором просит никого в своих зверствах не винить, включая родителей и психолога. Берегите себя.