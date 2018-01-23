«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Оскар»

Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева номинировали на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила американская академия киноискусств в своем Twitter. Вместе с российской картиной в список попали «Оскорбление» (Ливан), «Квадрат» (Швеция), «Фантастическая женщина» (Чили), «О теле и душе» (Венгрия).

Картина российского режиссера рассказывает о разводе одной московской семьи. Супруги никак не могут решить, с кем останется ребенок Алеша. Мальчик же, чувствуя свою ненужность, неожиданно исчезает.

В категории «Лучший фильм» за премию поборются девять картин. Среди них «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Призрачная нить», «Секретное досье», «Форма воды», «Прочь», «Темные времена», «Зови меня своим именем», «Дюнкерк» и «Леди Берд».

В категории «Лучший режиссер» на награду претендуют Кристофер Нолан, Гильермо дель Торо, Пол Томас Андерсон, Грета Гервиг и Джордан Пил. За звание «Лучшей актрисы» поборются Фрэнсис Макдормэнд, Салли Хокинс, Марго Робби, Мэрил Стрип и Сирша Ронан. За «Лучшего актера» – Гэри Олдмен, Дэнзел Вашингтон, Тимоти Чаламет, Дэниэл Калуя и Дэниэл Дэй-Льюис.

Церемония награждения кинопремии «Оскар» пройдет 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе, в театре Dolby. Премия Американской академии кинематографических искусств и наук была учреждена в 1929 году. Традиционно ее вручают деятелям кино за вклад в развитие искусства.