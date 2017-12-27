Стрельба в Москве и "магнолия Джексона"

Середину недели начнем с тревожных новостей с юго-востока Москвы. Там бывший директор кондитерской фабрики «Меньшевик» открыл огонь (!) из собственного оружия, в результате погиб один человек, охранник. Сначала СМИ сообщали, что это директор фабрики стреляет по пришедшим к нему приставам, позже журналисты дозвонились до мужчины, который оказался бывшим руководителем фабрики. Илья Аверьянов заявил, что у него отобрали фабрику, спекулируя поддельными документами.

«У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются», - цитирует BFM предпринимателя. Также он отмечает, что сегодняшнего утра, когда он шел на работу, на него буквально напали с оружием, и он был вынужден применить самооборону. Сейчас он забаррикадировался в здании и, по собственным словам, может совершить самоубийство.

Новости конспирологии. The Washington Post опубликовала статью, в которой рассказывается о резком повышении активности российских подлодок в Северной Атлантике. Далее разъясняет Минобороны Великобритании: именно там, где курсируют русские субмарины, находится крупнейший узел телефонной и интернет-связи «Аполло». Общая протяженность кабелей – порядка миллиона километров, «Аполло» – крупнейший узел, обеспечивающий связь между Европой и США, и в нашем технологичном мире государства зависят от его целостности. Британцы утверждают, что даже незначительное повреждение кабеля может повлечь экономический коллапс по обе стороны Атлантики. Конечно, кабели там непростые, пятислойные, защищенные сталью. Но британцы все же считают нужным заявить о странной «разведке» россиян в этом районе.

Тем временем в США. Мелания Трамп поручила спилить старейшее дерево, растущее на территории Белого дома – так называемую «магнолию Джексона». Его посадили в 1828 году, седьмой президент США Эндрю Джексон поручил посадить саженец любимой магнолии его жены Рейчел. «Оригинальное» дерево росло на ферме супругов в Теннеси. Мелания, впрочем, решилась на смелый шаг не из ревности к славе семьи Джексонов, а потому, что дерево одряхлело и может рухнуть в любой момент. Его спилят на следующей неделе.

Петербург. Хорошая новость для тех, кто планировал путешествие в Италию в грядущем году. С 18 февраля одиозная компания «Победа» открывает прямые рейсы из Петербурга в Пизу. Летать они будут дважды в неделю, все подробности нам сообщат позже. Не забываем продумать ручную кладь!

Хорошего вам дня, друзья.