На фабрике "Меньшевик" директор открыл стрельбу, есть погибший

В Москве на Иловайской улице мужчина открыл стрельбу, один человек погиб, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

«По адресу Иловайская улица, дом 20, произошел конфликт между хозяйствующими субъектами, в результате которого один из участников причинил огнестрельное ранение мужчине, который после скончался», – рассказал представитель полиции.

По данным Telegram-канала Mash, конфликт произошел в здании фабрики «Меньшевик» между бывшим и нынешним директором. Ранены три посетителя. По неофициальным данным, конфликт произошел из-за долгов.

Mash пишет, директор «Меньшивика» продолжает удерживать заложников и отказывается подпустить полицию к раненым. Среди пострадавших могут быть сотрудники службы судебных приставов Москвы: стрельба началась после того, как они вместе с кредитором пришли изымать долги у главы «Меньшивика».

Личность погибшего установлена, отмечает Mash: это 31-летний Алексей Костиков (по другим источникам – Осипов), сотрудник службы безопасности. Он первым попытался остановить своего руководителя.