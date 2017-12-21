Домогательства и гей-пары на ЧМ-2018

Четверг начнем с новостей про домогательства. Дэмиан Грин, первый министр правительства Терезы Мэй, покинул свой пост после завершения расследования пары компрометирующих инцидентов. Во-первых, в 2008 году он смотрел с рабочего компьютера порнографическое видео. Во-вторых, в 2015 году «приставал» к журналистке, о чем она также раньше заявила. Оба факта министр отрицал, но они подтвердились в ходе расследования.

Минфин США запретил Рамзану Кадырову приезжать в Соединенные Штаты, включив его в «список Магнитского» и арестовав все активы. Не известно, насколько это больно ударило по чеченскому лидеру, но в качестве «официальной» реакции он опубликовал видео из спортзала, где он узнает эту неоднозначную новость. Говорит, видимо, сложно все в США, если такая большая страна боится такой «маленькой» Чечни.

Сегодня утром (в 2:04 по московскому времени) еще один солдат перебежал границу КНДР с Южной Кореей. В официальном извещении республиканского СМИ сказано, что служащий «низкого звания» воспользовался туманом, чтобы перебежать на другую сторону. Это вынудило его сослуживцев слишком близко подойти к южнокорейской границе в поисках товарища, из-за чего с юга открыли предупредительный огонь. Через какое-то время и северяне сделали несколько выстрелов, но границу ни одна пуля не пересекла. О беглеце пока больше ничего не известно. Ранее другой северокорейский солдат перебежал границу, хотя товарищи успели всадить в него шесть пуль. Позднее медики нашли у него целый букет заболеваний и паразитов.

Важная новость для тех, кто собирается на матчи ЧМ-2018 по футболу в России. Оргкомитет мероприятия в ответ на многочисленные вопросы объявил, что ЛГБТ-пары на мероприятиях чемпионата могут обниматься и целоваться, если это не нарушит «общепринятых норм». Очевидно, ситуация с «гомофобским» законом особенно беспокоит европейских болельщиков, но оргкомитет на всякий случай разрешил целоваться всем: «Пожалуйста, сколько угодно». Мы уже видим, как где-нибудь в областном центре в Поволжье европейские ЛГБТ-пары ведут себя, как в родном Амстердаме. Определенно, надо предупредить ребят, что волноваться стоит не столько из-за закона, сколько из-за общественного мнения, особенно в нестоличных регионах.

ЕС, возможно, введет санкции в отношении… Польши. Да, это страна-член ЕС, но, если обратить внимание на внутриполитическую ситуацию, недовольство брюссельских боссов станет понятно. Пару лет назад в Польше к власти пришли радикальные силы – мы помним инициативу о запрете абортов (немыслимую в «цивилизованной» Европе), а сейчас польские власти хотят ослабить независимость судебной системы, отчасти подчинив ее законодательной и исполнительной власти. Евросоюз считает это «неуважением к европейским ценностям» и думает, как можно прижать Польшу к ногтю за это дело.

Хорошего вам дня, друзья!