  • 23 Декабрь 2017
USD 23.12.2017 58.3152 -0.2444
USD ММВБ 23:55 58.3693  
EUR 23.12.2017 69.1268 -0.3952
EUR ММВБ 23:55 69.2380  
Нефть($) 22.12.2017 65.01 +0.40
Нефть(p) 22.12.2017 3791.07 +7.53

Домогательства и гей-пары на ЧМ-2018

Автор:


© Фото: nhknews.ru

Темы дня

Готовьтесь, друзья.

По теме

Четверг начнем с новостей про домогательства. Дэмиан Грин, первый министр правительства Терезы Мэй, покинул свой пост после завершения расследования пары компрометирующих инцидентов. Во-первых, в 2008 году он смотрел с рабочего компьютера порнографическое видео. Во-вторых, в 2015 году «приставал» к журналистке, о чем она также раньше заявила. Оба факта министр отрицал, но они подтвердились в ходе расследования.

Минфин США запретил Рамзану Кадырову приезжать в Соединенные Штаты, включив его в «список Магнитского» и арестовав все активы. Не известно, насколько это больно ударило по чеченскому лидеру, но в качестве «официальной» реакции он опубликовал видео из спортзала, где он узнает эту неоднозначную новость. Говорит, видимо, сложно все в США, если такая большая страна боится такой «маленькой» Чечни.

Сегодня утром (в 2:04 по московскому времени) еще один солдат перебежал границу КНДР с Южной Кореей. В официальном извещении республиканского СМИ сказано, что служащий «низкого звания» воспользовался туманом, чтобы перебежать на другую сторону. Это вынудило его сослуживцев слишком близко подойти к южнокорейской границе в поисках товарища, из-за чего с юга открыли предупредительный огонь. Через какое-то время и северяне сделали несколько выстрелов, но границу ни одна пуля не пересекла. О беглеце пока больше ничего не известно. Ранее другой северокорейский солдат перебежал границу, хотя товарищи успели всадить в него шесть пуль. Позднее медики нашли у него целый букет заболеваний и паразитов.

Важная новость для тех, кто собирается на матчи ЧМ-2018 по футболу в России. Оргкомитет мероприятия в ответ на многочисленные вопросы объявил, что ЛГБТ-пары на мероприятиях чемпионата могут обниматься и целоваться, если это не нарушит «общепринятых норм». Очевидно, ситуация с «гомофобским» законом особенно беспокоит европейских болельщиков, но оргкомитет на всякий случай разрешил целоваться всем: «Пожалуйста, сколько угодно». Мы уже видим, как где-нибудь в областном центре в Поволжье европейские ЛГБТ-пары ведут себя, как в родном Амстердаме. Определенно, надо предупредить ребят, что волноваться стоит не столько из-за закона, сколько из-за общественного мнения, особенно в нестоличных регионах.

ЕС, возможно, введет санкции в отношении… Польши. Да, это страна-член ЕС, но, если обратить внимание на внутриполитическую ситуацию, недовольство брюссельских боссов станет понятно. Пару лет назад в Польше к власти пришли радикальные силы – мы помним инициативу о запрете абортов (немыслимую в «цивилизованной» Европе), а сейчас польские власти хотят ослабить независимость судебной системы, отчасти подчинив ее законодательной и исполнительной власти. Евросоюз считает это «неуважением к европейским ценностям» и думает, как можно прижать Польшу к ногтю за это дело.

Хорошего вам дня, друзья!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга

    Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.

    читать далее →

    Весело и познавательно: куда сходить с детьми в Петербурге на новогодние праздники?

    Музыкальная сказка, вредные советы и необычный квест - "Санкт-Петербург.ру" собрал самые интересные места, которые стоит посетить и детям, и их родителям.

    читать далее →

    Яркие огни и звонкие мелодии: лучшие новогодние фестивали Петербурга в январе

    Елка на Дворцовой, бенгальские огни и цветной дым в парке имени Бабушкина, Рождественские встречи на Елагином острове - все это стоит посетить на рождественских каникулах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

    Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как создавался Дом Советов

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой рассматривает первые фотографии Московской площади.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»
    07.12.17
    LED-экраны и их применение
    06.12.17
    Владимирские трешки: снять нельзя купить
    06.12.17
    Александровский район в городе Пушкин: удобно ли здесь жить?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram