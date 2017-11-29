К ЧМ-2018 для болельщиков-гомосексуалов выпустят памятку об опасностях России

К Чемпионату мира по футболу в 2018 году для болельщиков-гомосексуалов выпустят памятку об опасностях России. Это сделает организация против дискриминации в футболе FARE, которая пользуется поддержкой ФИФА и УЕФА, сообщает «Медуза» со ссылкой на Associated Press.

«Памятка рекомендует соблюдать осторожность в любых местах, которые не рассматриваются как дружественные ЛГБТ-сообществу. Опасно ли двум фанатам-гомосексуалам идти по улице, держась за руки? Это будет зависеть от города, в котором они находятся, и от времени суток», - рассказал исполнительный директор FARE Пьяра Повар.

По его словам, в памятке также будет описано положение ЛГБТ в России. В частности, FARE предупредит фанатов, что в стране-хозяйке ЧМ-2018 гомосексуальность не считается преступлением, но за гей-пропаганду среди несовершеннолетних можно получить штраф, а открытое проявление чувств гомосексуалов может вызвать агрессивную реакцию со стороны местных жителей.

FARE пока не знает, можно ли будет разворачивать радужные флаги на российских стадионах во время ЧМ. «Правила ФИФА не запрещают проходить на стадионы с неполитическими посланиями», - заявил Федерико Адеки, отвечающий в ФИФА за многообразие и устойчивое развитие.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи, Петербург и Москва.