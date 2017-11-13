"Старикашка" и "толстый коротышка"

Накануне на границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла. На иракской стороне жертвами стихии стали 200 человек, более тысячи пострадавших. По данным иранских СМИ, на западе страны, в фермерских регионах, зафиксировали шесть подземных толчков. В регионе уже 737 человек заняты в поисково-спасательной операции. В поселениях, близких к эпицентру, разрушены дома. Толчки ощущались также в Турции, Израиле и Кувейте.

Дональд Трамп в Twitter назвал Ким Чен Ына «толстым коротышкой». Это был ответ на реплику северокорейского лидера: тот назвал Трампа «старикашкой», Трамп парировал, что он «никогда не называл Ким Чен Ына низкорослым и толстым». Такая вот политика.

В выходные в Москве прошел первый матч на обновленном стадионе «Лужники». Профильные СМИ называли товарищеский матч Россия-Аргентина тестовым для арены: все-таки впереди Чемпионат мира, и открывать и закрывать его будут именно на этом стадионе (а не на многострадальной «Баклан-арене»). Итог: многие из 79 тыс. зрителей сперва не смогли найти вход, а после матча около часа ждали, пока их выпустят с трибун. И еще полтора часа шли до любого ближайшего транспорта. Списывали неудобства, конечно, на меры безопасности. Но резонанса добавили авторитетные люди из спортивной среды: двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков, например, оформил красноречивый пост в Instagram о том, как пенсионеры и маленькие дети были вынуждены пешком забираться на четвертый этаж стадиона (это как восьмой в привычных масштабах), и о том, как плохо в целом налажена логистика внутри стадиона. Не говоря о бесконечных «живых коридорах» полиции на выходе. Кстати, команда Лионеля Месси в итоге победила со счетом 1:0.

Еще новости в духе «типичная Россия», на этот раз из Новосибирска. Местные фермеры, услышав призыв властей увеличить площади посева пшеницы, поняли его буквально и со всем упорством взялись за дело. В итоге урожай составил 3 млн тонн зерна, это больше, чем нужно в регионе и даже в российских масштабах, от Новосибирской области такого не ждали. Власти обещали выкупить весь урожай, но выяснилось, что бюджет на закупки у фермеров ограничен. В итоге зерно просто лежит и гниет – хотя есть потребность в экспорте продукта, просто никто этим не занимается.

Еще о спорте, но более тревожно. Немецкий журналист, автор «допинговых» расследований Хайо Зеппельт выступил на немецком телевидении с прогнозом о том, что сборную России могут не пустить на Олимпиаду-2018. По мнению Зеппельта, ВАДА не вернет аккредитацию РУСАДА до игр в Пхенчхане, и на этом основании МОК не разрешит сборной России выступать на Играх. Ранее стало известно, что международная хоккейная федерация не смогла договориться с НХЛ и хоккеисты Лиги не смогут выступать на олимпийских соревнованиях. То есть значительная часть нашей сборной по хоккею связана клубными обязательствами и не сможет выступить за национальную команду на ОИ.

В Петербурге солнечно. Хорошего вам дня, друзья!