Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2018

Россию могут лишить возможности участвовать в Олимпийских играх в 2018 году в Южной Корее. Об этом сообщил телеканал ARD.

По информации телеканала, Всемирное допинговое агентство (WADA) на ближайшем заседании совета учредителей, которое пройдет 16 ноября, не планирует восстанавливать членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В результате РФ могут отстранить от участия в Олимпиаде.

WADA не намерена восстанавливать членство РУСАДА из-за того, что Россия не выполнила предъявленные ей требования, передает РИА «Новости». РФ не допустила международных экспертов к закрытым пробам, а также не признала «вмешательство» государства в антидопинговую программу.

Российских спортсменов обвинили в нарушениях антидопинговых правил в конце 2015 года. Об этом говорилось в расследовании независимого эксперта WADA Ричарда Макларена.

Следственный комитет РФ провел собственное расследование и опроверг «допинговый» скандал.