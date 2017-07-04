Бунт из-за горячей воды и китайский школьник

Вторник, и начнем с новостей про горячую воду. Жители Клинского района Московской области накануне перекрыли Ленинградское шоссе, требуя вернуть водоснабжение, отключенное еще 13 июня. На трассе собралось 100–150 человек. Как сообщают местные СМИ, без воды остались около 4,5 тыс. людей в поселке 31 Октября («Шестом»). Воду должны были подать 27 июня, но «чуда» не произошло. Власти сообщают, что проблема в частном собственнике котельных – деньги за воду с местных собирали, только государству не отдавали. После митинга власти пообещали вернуть воду в течение суток. А вот те, кто ехал по трассе на авто, в основном были не в восторге от методов обитателей поселка.

Главу чеченского отделения Сбербанка Саид-Магомеда Джабраилова обвиняют в незаконном обналичивании порядка одного млрд рублей через фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц. Об этом сообщает управление МВД по Чеченской Республике. Однако «Кавказ.Реалии» сообщали, что ранее спикер парламента Чечни Магомед Даудов якобы требовал от Джабраилова 30 млн рублей, угрожая возбуждением уголовного дела. Так или иначе, пока ни власти Чечни, ни руководство Сбербанка комментариев по теме не дают.

На юге Франции, в Тулузе, двое неизвестных на мотоциклах, одетые в традиционную мусульманскую одежду, устроили расстрел на улице, один человек погиб, шестеро пострадали. Местные правоохранители сообщают, что убитый ранее рассматривался как подозреваемый в убийстве, следовательно, мотивом могла быть месть, что исключает версию теракта.

Руководство Национальной британской системы здравоохранения обвиняют в предоставлении персональных данных 1,6 млн пациентов Google. Речь идет о работе в больнице, бывшей в партнерских отношениях с сетевым гигантом, – там тестировали особую систему по диагностике почечной недостаточности. На реальных персональных данных пациентов.

Еще один скандал с въездом на Украину: накануне появилась информация, что Владимира Машкова не пустили в Одессу на съемки продолжения «Ликвидации». Позже выяснилось, что участие российского актера еще даже не обсуждалось, а о том, что ему запрещен въезд на Украину, знает и сам Машков, и продюсеры сериала.

В китайском городе Гуанчжоу мальчик лет 12 угнал пустой автобус с конечной остановки и катался на нем 40 минут. За это время ни ДТП, ни других инцидентов не произошло, поэтому никаких санкций к сорванцу власти не применяли. Пассажиров подросток тоже в салон не сажал.

Петербург. Стали известны результаты ЕГЭ по городу в этом году, и это рекорд – 334 выпускника сдали экзамен на 100 баллов. Некоторые сообщают, что все дело в сильно упрощенных по сравнению с прошлым годом вариантах. Хорошего вам дня, друзья!