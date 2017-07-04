В Петербурге рекордное количество выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Петербурге более 31 тыс. выпускников этого и прошлых годов сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ), сообщают в комитете по образованию.

По результатам ЕГЭ этого года в Петербурге отмечено рекордное количество стобальников – 334 выпускника. Сразу два стобальных результата получили 19 выпускников, а один выпускник лицея получил 300 баллов. При этом примерно 20 тыс. человек сдало экзамен выше среднего уровня.

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Русский язык 697 человек сдали выше среднего, литературу - 228 и 23 человека на 100 баллов. Историю - 550 человек и 23 – на сто баллов. Хуже всего петербургские выпускники знают биологию - больше всего не перешедших порог в 36 баллов.

Уже 15 лет работает конфликтная комиссия, куда выпускники подают апелляции. В большинстве случаев ученики переписывают работы из-за неверной проверки. В 2017 году 40% из подавших апелляции довольны результатом работы комиссии.Чаще всего подают апелляции по математике, которую сдают в профильные вузы, литературе, химии и обществознанию.