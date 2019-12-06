Отголоски Средневековья: пять сказочных башен Петербурга

Дом Кейбеля

На Петроградской стороне у Песочной набережной возвышается дом, который идеально бы подошёл Рапунцель. Построен он в 1901 году в стиле поздней эклектики для семьи Альберта Кейбеля – выдающегося мастера серебряных дел.

Семья ювелира ещё в 19 веке стала законодателями в изготовлении наградных знаков.

Альберт носил звание почётного гражданина и был купцом первой гильдии. При нём фирма его предков стала одной из самых крупных ювелирных компаний Российской империи.

У мастера было два сына, которые, несмотря на желание отца, не стали продолжателями семейного дела. Таким образом, со смертью Кейбеля ювелирное дело заглохло.

Над доходным домом трудился знаменитый архитектор Густав фон Голи.

Фото: Instagram / @korneuss, @roxyrosya

Дом городских учреждений

Величественное и притягивающее взгляд сооружение на перекрёстке Садовой улицы и Вознесенского проспекта появилось в начале 20 века. Конкурс на его строительство выиграл Александр Дмитриев, но архитектор предложил построить здание выше норматива того времени, поэтому проект отдали Александру Лишневскому – автору около 20 петербургских построек.

«Городской дом» вобрал в себя массу элементов из разных стилей: получилась разноцветная эклектика с элементами готики (фигурки чудовищ – грифонов и филинов), модерна (окна) и среднеевропейского ренессанса (внутри здание выглядело не менее интересно, чем снаружи). Сверху, по канонам, виднеется красная башня с длинным шпилем.

Вскоре после открытия здание признали одной из лучших новостроек Северной столицы наравне с домом Зингера. Его полную историю мы рассказывали в отдельном тексте.

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Церковь святого благословенного князя Александра Невского

В Петергофе в живописном парке Александрия – заповеднике готики – стоит чудесный храм цвета кости. Построен он на открытом возвышенном месте, которое выбрал лично Николай I.

Из-за особого стиля в обиходе церковь называют Готической капеллой. Её украшают около тысячи чугунных художественных деталей, отлитых в 1832 году на Александровском литейном завода. Из медных листов были выбиты 43 статуи: фигуры ангелов, апостолов, евангелистов и Богоматери с младенцем.

Окна с витражами изготовили на Петербургском стеклянном заводе. А венчают здание четыре строгие конусообразные башни. Чем не маленький замок?

Фото: peterhofmuseum.ru

Чесменская церковь

В Московском районе Петербурга среди невзрачных построек сталинских времён можно увидеть красивую православную церковь Рождества Иоанна Предтечи, известную как Чесменская.

Екатерина II любила разъезжать по России, а чтобы путешествия проходили с комфортом, на маршрутах, которыми она следовала, выстраивали путевые дворцы. Одним из них стал Чесменский дворец – место для привала по дороге из Петербурга в Царское Село.

Российские правители были людьми набожными, поэтому рядом с такими дворцами часто появлялись церкви. По преданию, на месте храма Екатерина II получила от курьера известие о победе русского флота над турками в Чесменском сражении в 1770 году. Можно представить, как она была рада, ведь в морских боях страна не одерживала побед со времён Петра I. Историю церкви можно прочесть здесь.

Фото: Instagram / @ddashke

Дача Салтыковой

На улице Академика Крылова, около входа на станцию метро «Чёрная речка», с середины 19 внук стоит небольшой замок с башенками – дача княгини Салтыковой.

Когда-то здание было не одиноким: имение четы Строгановых, находившееся как раз у Чёрной речки, насчитывало несколько построек, хотя и не отличались особой броскостью. После революции под крышей дачи обосновалась больница, затем – школа, ещё позже – профилакторий.

При строительстве метро в 1979–1980 годы здание использовали как прорабскую. Сооружение наклонного хода метрополитена привело к подвижке и усадке грунтов, из-за чего фундамент особняка сместился и перекосился. Что делать с разрушающимся зданием, никто не знал, поэтому после открытия метро оно стояло открытым – отсюда исчезли остатки паркета, элементов декора, каминов. А потом и вовсе дача сгорела. Лишь в 1991–1996 годы её восстановили в первоначальном виде.

Кстати, рядом с маленьким замком можно встретить три одноэтажных служебных флигеля в стиле готики. Подробнее о даче Салтыковой и её связи с «Попо», Пушкиным, Блоком и Холмсе можно прочесть тут.

Фото: Instagram / @valeryjamm