Чудо инженерной мысли: гидробашня Политехнического университета

История Политехнического университета в Петербурге началась в конце XIX века. Его основали по поручению министра финансов Российской империи Сергея Витте.

Учебное заведение открыли в 1902 году. С тех пор комплекс университета разрастался, а одной из его старейших построек считается гидробашня.

На месте, где появился Политех, в 1900-е годы практически ничего не было. Водой университет обеспечивали сначала с помощью простой деревянной башни. На каменную её заменили в 1905 году.

Авторами башни стали Эрнест Виррих и Иосиф Падлевский. Эрнест Францевич отвечал за создание всего ансамбля университета, он руководил соответствующей строительной комиссией. Гидравлическую лабораторию при башне возвёл Иосиф Есьман, будущий профессор Политеха.

Приблизительно 1905 год. Фото: spbstu.ru

Башня, которая сейчас располагается на территории парка, стала самым высоким объектом комплекса. Она поднимается вверх на 46 метров.

Выделяется строение не только размерами, но и формой. Внешний вид напоминает о средневековом сооружении или даже о шахматной ладье.

В башне удавалось разместить около 200 кубометров воды. Резервуар был установлен на высоте 40 метров – он находится в широкой части, а под ней проходит винтовая лестница.

Сегодня гидробашню не используют для водоснабжения. Она остаётся историческим объектом.

Фото: olegkolobov.livejournal.com

Помимо основной функции, в башне занимались опытами. Их проводили в гидравлической лаборатории.

Иосиф Есьман, её основатель, был первым заведующим сразу после открытия комплекса. Его сменил Иван Вознесенский, который руководил на протяжении 16 лет – до начала Великой Отечественной войны.

При Вознесенском активно развивалась кафедра гидромашиностроения, которая при нём же и была создана. В память об учёном 1987 году здесь разместили мемориальную доску с ошибками. На табличке сказано, что Вознесенский работал в университете с 1925 по 1946 годы, хотя в действительности он покинул вуз в 1941 году из-за эвакуации в Пермь.

В годы блокады Ленинграда гидробашню переделали в наблюдательный пост, откуда следили за бомбардировщиками и падавшими на город снарядами. Серьёзных повреждений во время войны сооружение не получило.

Фото: hrampokrova.spb.ru

После Великой Отечественной войны башню снова стали использовать для водоснабжения. В таком режиме она проработала до 1953 года, а затем из-за ненадобности от этого отказались.

Гидролаборатория продолжала действовать. Сейчас в её здании располагается Центр технического творчества молодёжи, где демонстрируют работу 3D-принтера и другого необычного оборудования.

За все годы единственный полноценный ремонт башни провели в честь её столетия. Работы проходили с 2003 по 2005 годы.

Специалисты полностью отреставрировали фасад здания. Изменений во внешнем виде башня не претерпела, а его украсили декоративной подсветкой. Также в порядок привели внутренние помещения.

В 2018 году в рамках подготовки в 120-летию Политеха руководство университета заявило, что в комплексе гидробашни планируют открыть музей, посвящённый достижениям российской науки и техники.

Фото: Instagram / @nekostyanika, @yuliaskopina