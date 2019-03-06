«Тени Пяти углов»: интересные факты о доме Иоффа с башенкой

Пять углов – это много, но ничего фантастического в этом нет. На площади Восстания, например, улицы образуют еще больше углов, а подобных мест в городе и мире еще много. Но это не мешает перекрестку, существующему уже более 250 лет, быть любимым для многих петербуржцев.

Дом Лапиных, пансион для мальчиков и поэт Некрасов

До 1913 года на месте дома с башенкой находился трехэтажный особняк петербургских купцов первой гильдии (самой высшей из трех) Лапиных. Так как большая часть купеческих домов крылись железными крышами, Лапины в 1825 году просили «вместо черепицы крышу покрыть железом, в заборе сделать лавочку для продажи хлеба и сбитня». Некоторые помещения торговцы сдавали в аренду под пансион Бенецкого для мальчиков.

В пансионе после переезда в Петербург преподавал правописание, историю и арифметику начинающий поэт Николай Некрасов. Эта работа в каком-то смысле спасла молодому человеку жизнь, так как у него были финансовые трудности: Некрасов пренебрег волей своего отца (тот хотел, чтобы сын был военным), отказался от материальной помощи и усердно готовился к поступлению в Петербургский университет.

Экзамены Некрасов хоть и провалил, однако стал вольнослушателем на филологическом факультете. С 1839 по 1841 год будущий народный герой днем пребывал в университете, а остальное время тратил на поиски заработка (будучи потомком богатой семьи, он не каждый день мог полноценно пообедать).

Жизнь Некрасова наладилась спустя несколько лет, когда он начал давать уроки и увлекся литературой. Лишения, пережитые в первые годы после переезда в Северную столицу, только сильнее повлияли на вектор творчества писателя.

Свои впечатления о пребывании в пансионе Некрасов выразил в детских водевилях «Великодушный поступок» и «Федя и Володя».

Пять углов. 1900-1903 год. Источник: pastvu.com

Дом Иоффа для богатых

В 1913 году купец второй гильдии Шнеер-Залман Иофф выкупил особняк у Лапиных. За год вместо трехэтажного было построено самое примечательное здание Пяти углов – дом с башенкой. Архитектором выступил знаменитый Александр Лишневский (он построил около 20 домов в Петербурге).

Иофф зарабатывал на жизнь торговлей антиквариатом, мебелью и ювелирными изделиями. Дом с башенкой, видимо, стал для него неким вложением средств: небольшое количество просторных квартир и помещения под сдачу, богатые убранство и фасад, лифт.

На пятом этаже дома жил сам хозяин дома, на четвертом этаже – банкир Голант. Другие квартиры занимали именитые и состоятельные горожане. Первый этаж сдавался в аренду различным магазинам, а дверь с угла дома вела в автомобильный салон «Шапиро».

В 1915 году на втором этаже с витринными окнами открылся кинотеатр на 300 мест и кафе при нем. Автор проекта тот же – Лишневский. Кстати, наверху башни, похожей на жилище астронома, установлены пять декоративных ваз. Они довольно высокие и их можно увидеть с земли.

Пять углов. 1910-е годы. Фото: wikipedia.org

Физик Бронштейн, писательницы Чуковская и Ахматова

В доходном доме Иоффа в свое время жили астрофизик Матвей Бронштейн и его жена Лидия Чуковская (дочь писателя Корнея Чуковского). В годы репрессий Бронштейн был арестован, а 18 февраля 1938 года – расстрелян. Супруге же сообщили, что его отправили в лагерь на «десять лет без права переписки». Чуковская два года ходила по различным инстанциям, чтобы в итоге выяснить, что мужа давно нет в живых.

Со стороны Загородного проспекта на здании установлена мемориальная доска, посвященная выдающейся супружеской паре. Работы советского ученого по квантовой теории до сих пор остаются актуальными. Помимо узконаправленных работ для специалистов, Бронштейн стал автором популярных изданий, в которых рассказал о физике простым языком.

После смерти мужа Чуковская продолжила жить в доме с башенкой и время от времени занималась редакционной работой. Опыт у нее был большой: окончив Ленинградский университет в 1928 году, она несколько лет работала в редакции детской литературы «Госиздата» под руководством Самуила Маршака. Печатала под псевдонимом Алексея Углова детские книги.

К сожалению, в 1937 году редакцию ленинградского «Детиздата» разгромили, а многих сотрудников уволили или арестовали (например, Тамару Габбе). Чуковская и сама еле-еле избежала ареста: с этим помогли влиятельные друзья.

У нее в гостях часто бывала поэтесса Анна Ахматова. В те годы ее сын Лев Гумилев был в пятилетней ссылке в норильских шахтах. Ахматова и Чуковская даже вместе навещали Гумилева в лагере и передавали ему теплые вещи.

После знакомства с Ахматовой Чуковская начала больше писать, только уже на исторические темы. Свой мемуар «Записки об Анне Ахматовой» она составила благодаря частым разговорам с поэтессой.

Рядом с доходным домом Иоффе проживали и другие известные люди: писатель Федор Достоевский, а также композиторы Николай Римский-Корсаков, Михаил Глинка, Петр Чайковский и Антон Рубинштейн.

Фото: citywalls.ru

Отели и фотохудожник в башенке

В настоящий момент большинство квартир в доходном доме Иоффа занимают отели. Только одна из них коммунальная. Внутренняя отделка здания за 100 лет изрядно износилась, а реставрацией, к сожалению, никто не занимается.

Башню с 2007 года у комитета имущественных отношений Петербурга арендует фотохудожник Сергей Сёмкин. Он самостоятельно сделал ремонт в помещениях. До него в башне проживали бездомные. По словам Сёмкина, живет он там только «когда жена разрешает». В основном – приходит поработать.

Узкий двор дома с башнями – излюбленное место для экскурсоводов и гидов по городу.

Instagram /@smelov.photo

«В Ленинграде-городе, у Пяти углов»

В 1996 году Константин Кинчев сочинил одну из самых знаменитых российских песен конца 20 века – «Трасса Е-95». По истории, придумал он ее в автобусе в Рязани во время гастролей. В то время такое обозначение имела магистраль, соединяющая Киркенес в Норвегии и Ялту в Крыму. Она же включала участок дороги Москва – Петербург (сейчас уже все поменялось).

На написание композиции лидера рок-группы «Алиса» вдохновили переживания и поиск «своего дома»: Кинчев часто бывал в Петербурге и Москве, но не мог выбрать между двумя столицами.

В песне упоминаются и знаменитые Пять углов: «Мое солнце горит на стыке ветров, границе семи холмов. Мое небо дождем опрокинули вновь Тени пяти углов. Сколько троп и дорог для меня заплелись в одну. Я иду по своей земле к небу, которым живу».

Перекресток в своем творчестве упоминали другие музыканты, например, Владимир Высоцкий в песне «В Ленинграде-городе, у Пяти углов» и группа Чиж & Co в композиции «Ветер вырывает из рук последние деньги». В 1987 году на крыше дома группа ДДТ сняла клип на песню «Ни шагу назад».

Фото: Instagram / @arsnevl