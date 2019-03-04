  • 4 Март 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 19:18 65.7301  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 19:18 74.4106  
Нефть($) 04.03.2019 66.06 +1.62
Нефть(p) 04.03.2019 4366.02 +113.55

«Это точно Петербург?»: история дома Розенштейна с башнями на площади Льва Толстого

Автор:


© Фото: Instagram / @arsnevl

Темы дня

Около «Петроградской» стоит необычный дом (точнее даже – замок), который стилистически сильно выделяется на фоне города. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как он связан с хоккеем и боксом, кто его построил, кто в нем жил, благодаря чему он выстоял в годы войны и сколько раз горел.

Велодром и каток, хоккей и бокс

 

Участок, на котором в настоящее время стоит один из самых необычных домов Петербурга, пустовал до конца 19 века. Сначала здесь появился деревянный дом с небольшим садом. В нем жила прусская подданная К. Ф. Фелькель, брат которой владел складом какао. В 1895 году на свободной территории открылся велодром и Северный каток.

В 1898 году здесь даже прошли два знаковых спортивных события: первый в России матч по хоккею с мячом и первый показательный матч по боксу.

Вообще, хоккей с мячом в нашей стране появился благодаря студенту из Петербурга Петру Москвину: он основал «Санкт-Петербургский кружок любителей спорта» (клуб «Спорт») и придумал первые в России правила для этой зимней игры. По ним 8 марта (20 марта по новому стилю) 1898 года и прошел первый матч. Эта дата считается днем рождения русского хоккея.

Вид со стороны велодрома. 1899 год. Фото ателье К. К. Буллы. Источник: citywalls.ru
 

Женское училище, доходный дом

 

С 1899 года участком владел потомок Фелькеля. Со стороны Архиерейской улицы (ныне – улица Льва Толстого) был построен пятиэтажный дом, в котором размещалось женское начальное городское училище. Здание не выходило на площадь, а было обращено к ней круглой башней.

Фото: citywalls.ru
 

В 1909 году Большой проспект начали продлевать в сторону реки Карповки, а территорию двора дома Фелькеля сократили. В составлении новой распланировки района участвовал архитектор К. И. Розенштейн. Он и стал владельцем участка, существенная часть которого отошла под Архиерейскую площадь (ныне – площадь Льва Толстого).

В 1910 году Розенштейн начал строительство доходного дома (то есть дома, предназначавшегося для сдачи помещений внаем) по собственному проекту. Заниматься фасадами он позвал архитектора А. Е. Белогруда. Второй из-за своих увлечений средневековьем и эклектикой (историзмом) решил стилизовать здание под английский замок. С задачей он, как прекрасно видно по зданию, справился.

Если рассмотреть дом Розенштейна, то можно найти десятки необычных деталей: непохожие друг на друга оконные проемы; разнообразные барельефы, изображающие морды львов и ангелов; башни, напоминающие лондонский Биг-Бен. На одной из них, кстати, даже есть циферблат, только отмечены там не цифры, а знаки зодиака. Стены и элементы фасада окрашены в разные цвета, что подчеркивает их причудливое разнообразие. О том, что перед нами самый настоящий замок, также напоминают стрельчатые арки на нижнем этаже.

Фото: Livejournal / @babs71
 

Пятиэтажное здание, где размещалось женское училище, тоже оставило свой след в новом доме: на фасаде со стороны улицы Льва Толстого выступают два эркера и смещены ряды окон, во дворе – окна в романском стиле, в самом доме стоят литые ограждения и необычные двери лестничных клеток. Закончили строительство архитектурной доминанты площади Льва Толстого в 1915 году.

Фото: mapio.net
 

Дорого, богато

 

Помимо внешнего вида, доходный дом Розенштейна отличался высочайшим стандартом прочности (что поможет устоять зданию в годы войны) и инженерным оснащением: в квартирах были газовые плиты, утопленные в пол ванны (а-ля джакузи), обогреватели для сушки полотенец, встроенные шкафы. Архитектор позаботился о том, чтобы планировка была максимально компактной, но не теснила жильцов. Во дворе размещался гараж. Для начала 20 века все это было, мягко говоря, роскошью.

Не мудрено, что в «замке в центре Петербурга» в разное время жили известные деятели искусства и творческие личности. Один из создателей замка Белогруд жил на самом верху, между башнями.

В 1921 году на первом этаже еще и открылся кинотеатр на 248 мест. С 1972 по 1978 год вместо него располагалась студия Ленинградского телевидения (ныне – «Пятый канал»). «Театральным» этаж стал после масштабной реконструкции – 1985 году здесь разместился театр «Эксперимент» со зрительным залом на 220 человек. Закрылся он через 10 лет.

С 17 октября 1996 года в помещениях бывшего кинотеатра начал работать театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, который был основан театральным режиссером Рудольфом Фурмановым в 1988-м, спустя год после смерти выдающегося актера. Примечательно, что до революции закладной на часть дома владел дед Миронова.

Дом Розенштейна. 1937 год. Фото: Livejournal / @babs71
 

Дом на века

 

Благодаря усидчивости Розенштейна доходный дом устоял в двух серьезных инцидентах. В годы Великой Отечественной войны рядом с ним взорвалась фугасная бомба, что вызвало сдвиг стены. Спасли мощные междуэтажные перекрытия – двутавровые балки, сделанные в свое время по специальному заказу архитектора.

Известны также несколько других происшествий: например, в 1956 и 2009 годах в доме случались пожары. Второй произошел во время ремонта фасада: загорелся чердак, и огонь охватил почти все верхнее помещение. Спасатели занимались тушением целую ночь, а дым, как рассказывали петербуржцы, был виден со всего города.

Здание выстояло. Вот что значит – построено на века.

Пожар в доме Розенштейна. 1956 год. Фото: pastvu.com

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    История Петербурга
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Грифоны и масоны: пять мистических зданий Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, в каких домах Северной столицы был портал в четвертое измерение, а где обитали мифические существа.

    читать далее →

    Остро, сытно, необычно: мексиканский стритфуд в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» советует места, где попробовать буррито, фахитас или чили кон карне.

    читать далее →

    Бесценные знания: пять музеев Петербурга с бесплатным входом

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно бесплатно увидеть личные вещи Набокова и Крузенштерна и узнать, как фотографировали в позапрошлом веке.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как обезопасить себя и близких, если внезапно отключили электричество

    Главное управление МЧС России по Петербургу опубликовало несколько полезных советов, чтобы «темное время» прошло без происшествий.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Зачем зажигают Ростральные колонны, и откуда они вообще появились на стрелке Васильевского острова

    «Ростральные колонны» – то словосочетание, которое могут выговорить лишь коренные петербуржцы, а историю их появления и жизни на В.О. не знают порой и они. «Санкт-Петербург.ру» начитался про такой нынче редкий «огонь на Неве» и рассказывает достоверные факты и любопытные легенды о нем.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    04.03.19
    Деревянные лестницы и их преимущества
    28.02.19
    Где заказать изделия из искусственного камня в Петербурге
    26.02.19
    Мебель для ванной комнаты бренда Акватон: в чем плюсы?
    20.02.19
    Авиадоставка опасных грузов
    18.02.19
    Быстрая и качественная уборка квартир в Петербурге
    14.02.19
    Печать на одежде
    12.02.19
    Насколько эффективна методика удаления новообразований лазером?
    07.02.19
    Самые выгодные предложения по кредитованию под залог авто

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram