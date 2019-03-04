«Это точно Петербург?»: история дома Розенштейна с башнями на площади Льва Толстого

Велодром и каток, хоккей и бокс

Участок, на котором в настоящее время стоит один из самых необычных домов Петербурга, пустовал до конца 19 века. Сначала здесь появился деревянный дом с небольшим садом. В нем жила прусская подданная К. Ф. Фелькель, брат которой владел складом какао. В 1895 году на свободной территории открылся велодром и Северный каток.

В 1898 году здесь даже прошли два знаковых спортивных события: первый в России матч по хоккею с мячом и первый показательный матч по боксу.

Вообще, хоккей с мячом в нашей стране появился благодаря студенту из Петербурга Петру Москвину: он основал «Санкт-Петербургский кружок любителей спорта» (клуб «Спорт») и придумал первые в России правила для этой зимней игры. По ним 8 марта (20 марта по новому стилю) 1898 года и прошел первый матч. Эта дата считается днем рождения русского хоккея.

Вид со стороны велодрома. 1899 год. Фото ателье К. К. Буллы. Источник: citywalls.ru

Женское училище, доходный дом

С 1899 года участком владел потомок Фелькеля. Со стороны Архиерейской улицы (ныне – улица Льва Толстого) был построен пятиэтажный дом, в котором размещалось женское начальное городское училище. Здание не выходило на площадь, а было обращено к ней круглой башней.

Фото: citywalls.ru

В 1909 году Большой проспект начали продлевать в сторону реки Карповки, а территорию двора дома Фелькеля сократили. В составлении новой распланировки района участвовал архитектор К. И. Розенштейн. Он и стал владельцем участка, существенная часть которого отошла под Архиерейскую площадь (ныне – площадь Льва Толстого).

В 1910 году Розенштейн начал строительство доходного дома (то есть дома, предназначавшегося для сдачи помещений внаем) по собственному проекту. Заниматься фасадами он позвал архитектора А. Е. Белогруда. Второй из-за своих увлечений средневековьем и эклектикой (историзмом) решил стилизовать здание под английский замок. С задачей он, как прекрасно видно по зданию, справился.

Если рассмотреть дом Розенштейна, то можно найти десятки необычных деталей: непохожие друг на друга оконные проемы; разнообразные барельефы, изображающие морды львов и ангелов; башни, напоминающие лондонский Биг-Бен. На одной из них, кстати, даже есть циферблат, только отмечены там не цифры, а знаки зодиака. Стены и элементы фасада окрашены в разные цвета, что подчеркивает их причудливое разнообразие. О том, что перед нами самый настоящий замок, также напоминают стрельчатые арки на нижнем этаже.

Фото: Livejournal / @babs71

Пятиэтажное здание, где размещалось женское училище, тоже оставило свой след в новом доме: на фасаде со стороны улицы Льва Толстого выступают два эркера и смещены ряды окон, во дворе – окна в романском стиле, в самом доме стоят литые ограждения и необычные двери лестничных клеток. Закончили строительство архитектурной доминанты площади Льва Толстого в 1915 году.

Фото: mapio.net

Дорого, богато

Помимо внешнего вида, доходный дом Розенштейна отличался высочайшим стандартом прочности (что поможет устоять зданию в годы войны) и инженерным оснащением: в квартирах были газовые плиты, утопленные в пол ванны (а-ля джакузи), обогреватели для сушки полотенец, встроенные шкафы. Архитектор позаботился о том, чтобы планировка была максимально компактной, но не теснила жильцов. Во дворе размещался гараж. Для начала 20 века все это было, мягко говоря, роскошью.

Не мудрено, что в «замке в центре Петербурга» в разное время жили известные деятели искусства и творческие личности. Один из создателей замка Белогруд жил на самом верху, между башнями.

В 1921 году на первом этаже еще и открылся кинотеатр на 248 мест. С 1972 по 1978 год вместо него располагалась студия Ленинградского телевидения (ныне – «Пятый канал»). «Театральным» этаж стал после масштабной реконструкции – 1985 году здесь разместился театр «Эксперимент» со зрительным залом на 220 человек. Закрылся он через 10 лет.

С 17 октября 1996 года в помещениях бывшего кинотеатра начал работать театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, который был основан театральным режиссером Рудольфом Фурмановым в 1988-м, спустя год после смерти выдающегося актера. Примечательно, что до революции закладной на часть дома владел дед Миронова.

Дом Розенштейна. 1937 год. Фото: Livejournal / @babs71

Дом на века

Благодаря усидчивости Розенштейна доходный дом устоял в двух серьезных инцидентах. В годы Великой Отечественной войны рядом с ним взорвалась фугасная бомба, что вызвало сдвиг стены. Спасли мощные междуэтажные перекрытия – двутавровые балки, сделанные в свое время по специальному заказу архитектора.

Известны также несколько других происшествий: например, в 1956 и 2009 годах в доме случались пожары. Второй произошел во время ремонта фасада: загорелся чердак, и огонь охватил почти все верхнее помещение. Спасатели занимались тушением целую ночь, а дым, как рассказывали петербуржцы, был виден со всего города.

Здание выстояло. Вот что значит – построено на века.

Пожар в доме Розенштейна. 1956 год. Фото: pastvu.com