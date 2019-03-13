Нездешняя красота: история Дома городских учреждений

Исторический дом на углу Садовой улицы и Вознесенского проспекта – одно из самых примечательных зданий Адмиралтейского района Петербурга. Оно отличается по виду от соседних построек и притягивает взгляд необычным дизайном.

В прошлом на месте дома находились несколько сооружений, в связи с чем сейчас у него сдвоенный адрес по обеим сторонам – Садовая улица, 55-57, и Вознесенский проспект, 40-42.

Место, где располагался дом №55 по Садовой, сначала был во владении титулярного советника Ивана Милова. В 1820-х годах хозяйкой была вдова коллежского асессора Баташова, у которой здание выкупило Санкт-Петербургское городское общество. На протяжении XIX века в строении в разные периоды находились полицейских архив, чиновничьи квартиры и даже временная больница для больных сифилисом.

На углу Садовой и Вознесенского как минимум с 1815 года находился дом титулярного советника Арсения Шабишева. В его трехэтажном кирпичном здании работал трактир «Одесса» с двумя кухнями, которые находились на первом этаже. На Вознесенском проспекте располагались две кухмистерских, то есть небольших столовых, а также магазины. Именно наследники Шабишева позднее предложили правительству выкупить принадлежащий им дом.

Фото: citywalls.ru

На рубеже XIX и XX веков власти Петербурге решили приобрести и соседний участок, чтобы построить дом, в котором можно было разместить различные учреждения. В планах у чиновников был вариант возвести доходный дом, от чего вскоре отказались.

Правительство города объявило конкурс на лучший проект будущего сооружения. В нем участвовали 18 архитекторов, когда премии полагались только за первые три места. Это заставило некоторых конкурсантов прибегнуть к крайним мерам.

По словам архитектора Иеронима Китнера, жюри получали анонимные письма, «иногда просто указывавших недостатки того или другого проект, а иногда и весьма некорректных по своему содержанию». Поговаривают, что «два действительных члена Общества архитекторов (без фамилий), настаивая на пересмотре результатов, буквально шантажировали Китнера: "Услуга за услугу – в долгу не останемся, когда будете баллотироваться в председатели общества"; в противном случае "о хороших отношениях" между нами "не может быть и речи"».

Фото: Instagram / @aenean, @michiromori

Дом построили в 1906 году возвели по проекту Александра Лишневского, хотя в конкурсе победил Александр Дмитриев. Архитектор предлагал построить здание, которое оказалось бы выше норматива того времени. Изменить проект без значительных правок было невозможно, поэтому предпочтение члены жюри и отдали Лишневскому.

Окончательный вариант здания совместил в себе несколько архитектурных стилей. В его дизайне можно увидеть элементы модерна, готики и даже ренессанса. Необычно выглядят башня в духе средневековых сооружений и декор в виде грифонов и филинов. Дом вскоре после открытия признали одной из лучших новостроек города наравне с домом Зингера.

В здании по окончании строительства появились магазины, ломбард, городские комиссии, начальное училище и даже типография с интернатом для учеников. При строительстве корпус типографии, расположенный во дворе, приобрел дугообразные очертания. Мировые судьи занимали весь корпус на четвертом этаже по Вознесенскому проспекту.

Фото: Instagram / @rj_mayu, @alexpolyakov

Внешне здание практически не менялось до начала нового века. В 1990-х годах специалисты провели несколько реставраций, но уже к середине следующего десятилетия состояние дома стало считаться аварийным. К тому времени часть элементов была повреждена или утрачена, некоторые из них пришлось делать с нуля, в том числе статуи филинов. Скульптуры «Труд» и «Свобода» восстановлены не были.

Дом городских учреждений продолжает сохранять свое первоначальное назначение. Сейчас здесь работают МФЦ, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы, мировые судьи Адмиралтейского района и другие организации.

Фото: Instagram / @golovdinov, @rozhkovanadejda